Paramount: Στην αντεπίθεση με προσφορά 108 δισ. δολαρίων για τη Warner Bros Discovery – Θα νικήσει το Netflix;

Φουντώνει ο «πόλεμος» στον χώρο του streaming. Η Paramount ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επιθετική προσφορά ύψους 108 δισ. δολαρίων για την εξαγορά του συνόλου της Warner Bros Discovery (WBD) – από τα καλωδιακά της δίκτυα έως το ιστορικό στούντιο και την streaming πλατφόρμα Max.

Η προσφορά, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αποτιμά τη WBD στα 30 δολάρια ανά μετοχή και αποτελεί ξεκάθαρη αντεπίθεση μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Netflix ότι συμφώνησε σε εξαγορά μόνο των στούντιο και των streaming δραστηριοτήτων της Warner έναντι 82,7 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την Paramount, η νέα της πρόταση προσφέρει 18 δισ. δολάρια περισσότερα από την αντίστοιχη του Netflix, η οποία βασίστηκε σε συνδυασμό μετρητών και μετοχών και αποτιμούσε τη WBD στα 27,25 δολάρια ανά μετοχή.

«Είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε», δήλωσε ο CEO της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, στο CNBC και την εκπομπή “Squawk on the Street”. «Εμείς βάλαμε την εταιρεία στο παιχνίδι», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας, που είναι γιος του Λάρι Έλισον της Oracle. Η οικογένεια Έλισον έχει αναδειχθεί στην πλέον ισχυρή στα αμερικανικά media, διατηρώντας εξαιρετικές σχέσεις και με την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι μετοχές της Paramount ενισχύονταν περίπου 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ οι μετοχές της Warner Bros. κατέγραφαν άνοδο 6%. Αντίθετα, η μετοχή της Netflix κινήθηκε πτωτικά.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι επί 12 εβδομάδες κατέθεσε έξι διαφορετικές προτάσεις, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση από τη Warner. «Θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους μετόχους της WBD», σημείωσε η Paramount, εξηγώντας πως αναγκάστηκε να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους, για να εξεταστεί η «ξεκάθαρα ανώτερη εναλλακτική».

REUTERS/Mike Blake

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner έδωσε προ ημερών το «πράσινο φως» στο Netflix, κρίνοντας ότι η προσφορά της διασφαλίζει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς την άμεση υπογραφή, την αντοχή σε ρυθμιστικό έλεγχο και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους όρους που απαιτεί η WBD.

Όπως εξήγησε πρόσωπο με γνώση των συζητήσεων, η οριστική επιλογή της Warner δεν βασίστηκε αποκλειστικά στην αποτίμηση, αλλά στη βεβαιότητα ότι η Netflix μπορεί να φέρει εις πέρας τη συμφωνία χωρίς καθυστερήσεις ή ρυθμιστικά εμπόδια.

Το επόμενο επεισόδιο στο «blockbuster» των media

Η επιθετική προσφορά της Paramount ανοίγει νέο, απρόβλεπτο κεφάλαιο στη μάχη για έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ιστορικούς ομίλους ψυχαγωγίας στον κόσμο.

Η στάση των μετόχων της WBD –και οι πιθανές αναπροσαρμογές του Netflix– αναμένεται να καθορίσουν την έκβαση του μεγαλύτερου deal που έχει δει ποτέ η βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

