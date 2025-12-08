Politico: Η ΕΕ καλείται να εγγυηθεί έως 210 δισ. ευρώ σε δάνεια προς την Ουκρανία – Τι ποσό αντιστοιχεί στην Ελλάδα

Να δεσμεύσουν, ατομικά, εγγυήσεις συνολικού ύψους έως 210 δισ. ευρώ, θα χρειαστεί να δεσμεύσουν τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα δάνεια που προορίζονται για την Ουκρανία, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το Politico. Η Κομισιόν παρουσίασε τα σχετικά ποσά στους διπλωμάτες μετά την πρότασή της για δάνειο 165 δισ. ευρώ, το οποίο στηρίζεται (και) στην αξιοποίηση της χρηματικής αξίας παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στα κράτη-μέλη, η Γερμανία αναμένεται να καλύψει έως και 51,3 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 25% των συνολικών εγγυήσεων, ενώ τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν αναλογικά σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεισφορά της Ελλάδας εκτιμάται σε 2,8 δισ. ευρώ και της Κύπρου σε 366 εκατομμύρια ευρώ. Άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία, μπορούν να συνεισφέρουν ως και 34 δισ., η Ισπανία 18,9 δισ., η Ιταλία 25,1 δισ. και η Πολωνία 10,3 δισ.

Οι εγγυήσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες για να δοθεί η τελική έγκριση στο δάνειο, καθώς ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, έχει εκφράσει έντονη αντίθεση στη χρήση κρατικών ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, φοβούμενος ότι η χώρα του ενδέχεται να υποχρεωθεί μελλοντικά να αποζημιώσει τη Μόσχα.

Όπως είναι γνωστό, περίπου 185 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία διαχειρίζεται το χρηματοοικονομικό ίδρυμα Euroclear στις Βρυξέλλες, ενώ άλλα 25 δισ. ευρώ βρίσκονται σε ιδιωτικούς λογαριασμούς σε διάφορα κράτη-μέλη. Τα ποσά που καλείται να αναλάβει κάθε χώρα ενδέχεται να αυξηθούν, σε περίπτωση που χώρες με φιλορωσική στάση – όπως η Ουγγαρία – αρνηθούν να συμμετάσχουν στο σχήμα εγγυήσεων. Η συμμετοχή μη κρατών-μελών θα μπορούσε να μειώσει το συνολικό βάρος, ωστόσο η Νορβηγία, η οποία είχε αναφερθεί ως πιθανός υποψήφιος, έχει αποστασιοποιηθεί από την πρόταση μέσω δηλώσεων του υπουργού Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει δημοσιονομικό κενό ύψους 71,7 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος και κινδυνεύει να προχωρήσει σε περικοπές δημόσιων δαπανών από τον Απρίλιο, εάν δεν εξασφαλιστεί νέα χρηματοδότηση. Την Παρασκευή, η Ουγγαρία άσκησε βέτο στην έκδοση νέου κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πακέτου για την κάλυψη των αναγκών του Κιέβου, καθιστώντας καθοριστική τη στάση του Ντε Βέβερ στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αντί εθνικών πόρων.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, βρέθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή για να διαβεβαιώσει – μαζί με τη Φον ντερ Λάιεν – τον Βέλγο πρωθυπουργό ότι η Γερμανία θα αναλάβει το μεγαλύτερο μερίδιο των εγγυήσεων. «Είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι «η ιδιαίτερη ανησυχία του Βελγίου σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι απολύτως κατανοητή και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο που να εξασφαλίζει ίσο κίνδυνο για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη».

Το προτεινόμενο δάνειο προβλέπει 115 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας σε βάθος πενταετίας και 50 δισ. ευρώ για τις δημοσιονομικές ανάγκες του Κιέβου. Επιπλέον, 45 δισ. ευρώ προορίζονται για την αποπληρωμή δανείου των G7 προς την Ουκρανία από το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, η εκταμίευση των κεφαλαίων θα γίνεται σε έξι δόσεις εντός του έτους.

Για την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς, θα υπάρχουν αυστηροί μηχανισμοί ελέγχου των συμβολαίων και των δαπανών, ενώ η Επιτροπή θα παρουσιάζει λεπτομερώς τις ανάγκες χρηματοδότησης της Ουκρανίας και τις πηγές στρατιωτικής και οικονομικής βοήθειας. Με τον τρόπο αυτό, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα μπορούν να παρακολουθούν τη ροή των κονδυλίων προς το Κίεβο.