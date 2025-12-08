prodea:-Πούλησε-ακίνητα-676-εκατ.-και-το-30%-στην-piraeus-tower

H εταιρεία με την επωνυμία «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (η «Εταιρεία» ή «Prodea») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι στις 5 Δεκεμβρίου 2025 προέβη στα ακόλουθα:

Η Εταιρεία προχώρησε στη διάθεση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας €676 εκατ. (κατά την 30.06.2025), μέσω της πώλησης του 100% των μετοχών της ελληνικής θυγατρικής Milora Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («Milora») στην VYP Group Ltd («VYP»), μέλος του ομίλου Yoda Plc (σ.σ. όμιλος Παπαλέκα)

Στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής, η Εταιρεία απέκτησε το 30% της MHV Bluekey One Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Bluekey One»), Ελληνικής εταιρείας που κατέχει το Porto Paros Resort στην Πάρο. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής που εξειδικεύεται σε επενδύσεις στον κλάδο του Hospitality, Mediterranean Hospitality Venture, κατέχει ήδη το 70% της Bluekey One. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία, μέσω του ευρύτερου ομίλου της, κατέχει πλέον το 100% του Porto Paros Resort και θα προχωρήσει στην ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον.

Επιπλέον, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση της συμμετοχής της, ποσοστού 30%, στην Piraeus Tower A.E., ιδιοκτήτρια του ομώνυμου κτιρίου γραφείων στον Πειραιά, στην VYP, με υποκείμενη αξία του ακινήτου €107 εκατ. (σε 100% βάση).

Τέλος, η Εταιρεία διέθεσε τη συμμετοχή της, ποσοστού 80,48%, στο Ιταλικό επενδυτικό fund ακινήτων lntracento – Fondo Comune di lnvestimento Alternative lmmobiliare di Tipo Chiuso Riservato (“lntracento”), ιδιοκτήτη κτιρίου γραφείων στη Ρώμη εμπορικής αξίας (κατά την 30.06.2025) €46 εκατ..

Όλες οι παραπάνω συναλλαγές εντάσσονται στη στρατηγική της Εταιρείας να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στους τομείς της φιλοξενίας (hospitality) και των logistics.