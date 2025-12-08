trek-development:-Ανάληψη-δύο-νέων-εκτελεστικών-συμβάσεων-από-το-Υπουργείο-Υποδομών

Η εισηγμένη αναλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για την Ανάπτυξη νέων Έργων Υποδομής αυτοκινητοδρόμων, στο πλαίσιο κοινοπραξίας Ελληνικών και διεθνών εταιριών.

Την ανάληψη 2 νέων εκτελεστικών συμβάσεων από το Υπουργείο Υποδομών αναλαμβάνει η πρόσφατα εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών TREK Development, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κοινοπραξίας Ελληνικών και διεθνών εταιρειών η εισηγμένη αναλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για την Ανάπτυξη νέων Έργων Υποδομής αυτοκινητοδρόμων κατά σειρά:

α) πέρατος Παράκαμψης Μακρακώμης – Ανατολικού Μετώπου Σήραγγας Τυμφρηστού, που αποτελεί τμήμα του Οδικού Άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο και Παράκαμψη Καστελίου – Κισσάμου

β) ωρίμανση διαδικασιών ανάθεσης μελετών των έργων Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο,

γ) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και

δ) λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με «Σ.Δ.Ι.Τ.»

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για χρονικό διάστημα 14 μηνών ενώ είναι προϋπολογισμού 1.818.894,00 ευρώ.

Επιπλέον, ανατίθεται από το Υπ. Υποδομών στην TREK, στο πλαίσιο της ίδιας κοινοπραξίας και Σύμβασης Πλαίσιο, δεύτερη σύμβαση που αφορά στην Τεχνική και Χρηματο-οικονομική υποστήριξη στην Ανάπτυξη έτερων έργων υποδομής την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιμέρους έργων, ενώ θα συνδράμει και θα υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσιακές δομές του Υπουργείου Υποδομών σε ότι αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων ωρίμανσης, δημοπράτησης, παρακολούθησης των έργων ευθύνης της. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής είναι δέκα εννέα (19) μήνες και το οικονομικό αντικείμενο 1.586.638 ευρώ. Η συμμετοχή της TREK στην εκτέλεση των έργων καθώς και το ποσοστό του οικονομικού αντικειμένου που της αναλογεί είναι 340.000 ευρώ.

Η Μονάδα Project Development της TREK, με 30 χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας υποστηρίξει έργα αξίας περίπου 4 δισ. ευρώ, πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ανάπτυξη και ωρίμανση μεσαίων και μεγάλων Έργων Υποδομής, δηλαδή στην υποστήριξη Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών σε ότι αφορά την Χρηματο-οικονομική, Τεχνική, Διοικητική και Νομική/θεσμική ωρίμανση κατά βάση εμβληματικών έργων, ώστε να τύχουν χρηματοδότησης και να εκτελεστούν με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα.