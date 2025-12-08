wall:-Αρνητική-εικόνα-στους-δείκτες-μετά-την-άνοδο-του-αμερικανικού-ομολόγου

Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε τη Δευτέρα 8/12, καθώς η εικόνα της αγοράς «γύρισε» μετά την άνοδο του αμερικανικού ομολόγου, ενώ οι επενδυτές κρατούν και στάση αναμονής ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για το έτος.

Ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,35%, κλείνοντας στις 6.846,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,14% στις 23.545,90 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average έχασε 215,67 μονάδες ή 0,45%, κλείνοντας στις 47.739,32 μονάδες.

Στην αρνητική ψυχολογία των αγορών συνέβαλε η άνοδος της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, παρά την προσδοκία για μείωση επιτοκίων από τη Fed αυτή την εβδομάδα. Οι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία του πληθωρισμού το νέο έτος και για το αν η κεντρική τράπεζα θα μπορέσει να συνεχίσει την χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι επενδυτές έχουν γίνει πιο αισιόδοξοι για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, μετά τις περικοπές κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, τα συμβόλαια μελλοντικής τιμής επιτοκίων Fed προβλέπουν περίπου 89% πιθανότητα μείωσης, αυξημένη από κάτω του 67% πριν από ένα μήνα.

Ο Stephen Kolano, επικεφαλής επενδύσεων στην Integrated Partners, σχολίασε ότι η πρόσφατη κίνηση της αγοράς ενσωματώνει ήδη την πολύ υψηλή πιθανότητα μιας μείωσης κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες. Αν για οποιονδήποτε λόγο η Fed δεν προχωρήσει σε μείωση, οι αγορές ενδέχεται να σημειώσουν πτώση 2%-3%.

Ο Kolano εκτίμησε επίσης ότι ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα τονίσει τη σημασία της εξαρτημένης από τα δεδομένα στάσης για τους επόμενους μήνες, ειδικά μετά τα πρόσφατα στοιχεία της αγοράς εργασίας τον Νοέμβριο που δείχνουν περαιτέρω επιβράδυνση. Η λήξη της θητείας του Πάουελ τον Μάιο του 2026 μπορεί να τον κάνει «ουδέτερο» απέναντι στις προσδοκίες της αγοράς για την πορεία των επιτοκίων το επόμενο έτος.

Κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, οι τεχνολογικές μετοχές ξεχώρισαν. Οι μετοχές της Broadcom αυξήθηκαν σχεδόν 3%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό, μετά την είδηση ότι η Microsoft συζητά για την ανάπτυξη εξατομικευμένων chips με την εταιρεία. Οι μετοχές της Confluent εκτοξεύτηκαν περίπου 29% μετά την ανακοίνωση της IBM ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία έναντι 11 δισ. δολαρίων, με αναμενόμενη ολοκλήρωση στα μέσα του 2026. Οι μετοχές της Oracle αυξήθηκαν πάνω από 1% εν όψει της ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη.

Απώλειες στο 2% για την τιμή του πετρελαίου

Με βαριές απώλειες ολοκλήρωσε τις συναλλαγές της Δευτέρας το πετρέλαιο αφότου το Ιράκ αποκατέστησε την παραγωγή σε ένα από τα πετρελαϊκά του κοιτάσματα -το οποίο αντιπροσωπεύει το 0,5% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου- και ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, το συμβόλαιο του WTI παραδόσεως Ιανουαρίου έχασε 2% και έκλεισε στα 58,88 δολ. το βαρέλι στη Νέα Υόρκη. Το Brent του Φεβρουαρίου επίσης υποχώρησε 2% στα 62,49 δολ. το βαρέλι.