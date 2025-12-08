wall:-Ο-s&p-500-ενισχύεται,-με-επικεφαλής-τον-τεχνολογικό-κλάδο

Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο τη Δευτέρα 8/12, ενισχυμένος από τις τεχνολογικές μετοχές, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Ο ευρύς δείκτης ενισχύεται κατά 0,01% στις 6.871,05 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ανεβαίνει κατά 0,25% στις 23.,635,914 μονάδες. Στον αντίποδα, ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει απώλειες 0,17% στις 47.874,02 μονάδες.

Η μετοχή της Oracle ενισχύθηκε κατά 2% ενόψει της ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας την Τετάρτη, ενώ η Broadcom σημείωσε άνοδο 3% μετά από δημοσίευμα του The Information ότι η Microsoft συζητά την ανάπτυξη custom chips με τον κατασκευαστή. Η Confluent εκτινάχθηκε κατά 29% αφού η IBM ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την εταιρεία έναντι 11 δισ. δολαρίων, με τη συμφωνία να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 2026.

Η κίνηση της Δευτέρας ακολουθεί τη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα και για τους τρεις βασικούς δείκτες. Ο Dow και ο Nasdaq Composite κέρδισαν 0,5% και 0,9% αντίστοιχα μέσα στην εβδομάδα. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά περίπου 0,3%, φέρνοντας τον ευρύ δείκτη μόλις 0,7% κάτω από το ιστορικά υψηλό ενδοσυνεδριακό επίπεδό του. Ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν τετραήμερο ανοδικό σερί την Παρασκευή, ενώ ο Dow ήταν θετικός στις τρεις από τις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις.

Οι μετοχές ενισχύθηκαν την Παρασκευή μετά τη δημοσιοποίηση του καθυστερημένου δομικού δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE) για τον Σεπτέμβριο, ο οποίος ήταν χαμηλότερος από τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί μία από τις τελευταίες σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις πριν από τη συνεδρίαση της Fed αυτή την εβδομάδα.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο αισιόδοξοι τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Federal Open Market Committee (FOMC), η οποία είναι και η τελευταία του έτους. Τα futures των ομοσπονδιακών κεφαλαίων αποτιμούν πλέον περίπου 90% πιθανότητα για μείωση, από λιγότερο από 67% πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

«Οι αγορές έχουν εύλογα επικεντρωθεί σε μια πιθανή μείωση ή διατήρηση των επιτοκίων μετά τη συνεδρίαση της FOMC», σημείωσε σε σημείωμά του προς πελάτες ο Eric Freedman, επικεφαλής επενδύσεων της Northern Trust για τον τομέα διαχείρισης πλούτου. Ωστόσο, «οι επενδυτές ίσως ενδιαφέρονται ακόμη περισσότερο για τις εξελίξεις που αφορούν τις προοπτικές των μελών με δικαίωμα ψήφου και για το μέλλον της ηγεσίας της Fed», πρόσθεσε.