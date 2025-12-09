Αερομεταφορείς:-Απογειώνονται-με-κέρδη-41-δισ.-δολάρια-το-2026

Στον «έβδομο ουρανό» αναμένεται να βρεθούν οι αεροπορικές εταιρείες την επόμενη χρονιά, με την Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA) να προβλέπει κέρδη-ρεκόρ το 2026 πετώντας με 5,2 δισ. επιβάτες.

Συγκεκριμένα, κατά την IATA, αναμένεται ότι οι αερομεταφορείς θα καταγράψουν καθαρά κέρδη ύψους 41 δισ. δολάρια το 2026, τα οποία θα ήταν ακόμα υψηλότερα εάν είχαν επιλυθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Πρόκειται για αύξηση 4% από τα 39,5 δισ. δολάρια που έχουν κερδίσει φέτος οι αερομεταφορείς. Η άνοδος στα κέρδη εκτιμάται ότι θα προέλθει από τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τον χαμηλότερο πληθωρισμό, το ασθενέστερο δολάριο και τη μείωση του κόστους καυσίμων.

Η πρόβλεψη της IATA έρχεται καθώς η Airbus μείωσε τον στόχο παραδόσεων αεροσκαφών για το έτος σε 790, από 820, λόγω προβλημάτων στα πάνελ της ατράκτου του A320.

Και οι δύο κορυφαίες εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών στον κόσμο, Airbus και Boeing, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των αεροπορικών εταιρειών-πελατών τους τα τελευταία χρόνια. Χωρίς νεότερα, πιο αποδοτικά αεροπσκάφη, οι αεροπορικές εταιρείες ανησυχούν ότι δεν θα μπορούν να μειώσουν το κόστος καυσίμων μεταφέροντας παράλληλα περισσότερους επιβάτες.

Παρόλα αυτά, η IATA εξέφρασε την αισιοδοξία της για το επόμενο έτος. «Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα στην απορρόφηση κραδασμών, η οποία προσφέρει σταθερή κερδοφορία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της IATA, Γουίλι Γουόλς.

Η εικόνα το 2025

Όσον αφορά το 2025, η Ευρώπη σημείωσε την ισχυρότερη οικονομική επίδοση, με τις low-cost αεροπορικές εταιρείες να προπορεύονται στο περιθώριο κέρδους. Η Βόρεια Αμερική, η οποία συνήθως κατατάσσεται ως η πιο κερδοφόρα περιοχή, έχασε τον τίτλο λόγω της στασιμότητας της ανάπτυξης που επηρέασαν οι δασμοί, οι αυστηρότερες πολιτικές μετανάστευσης και το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, ανέφερε η IATA.

Η IATA αναθεώρησε προηγουμένως τον στόχο κερδών του κλάδου για το 2025 από 36,6 δισ. δολάρια σε 36 δισ. δολάρια, επικαλούμενη τις εμπορικές εντάσεις και την αδύναμη καταναλωτική εμπιστοσύνη που επηρέασαν τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών.

Η IATA αναμένει ότι τα περιθώρια κέρδους για τον κλάδο θα διαμορφωθούν στο 3,9% το επόμενο έτος, στο ίδιο επίπεδο που καταγράφηκε το 2025. Τα έσοδα του κλάδου αναμένεται να φτάσουν τα 1,053 τρισ. δολάρια.

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προβλέπεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης και της χωρητικότητας το επόμενο έτος, λαμβάνοντας ώθηση από τη μεσαία τάξη και την αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα.

Ο πρωταθλητής όσον αφορά τα περιθώρια καθαρού κέρδους είναι η Μέση Ανατολή, δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της IATA και αντιπρόεδρος βιωσιμότητας, Μαρί Όουενς Τόμσεν. Η ζήτηση είναι ισχυρή, λόγω των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων, των επενδύσεων σε υποδομές και της επέκτασης των αερομεταφορέων-κόμβων.

Από την άλλη, παραμένει δύσκολο για τις αφρικανικές αεροπορικές εταιρείες να βγάλουν κέρδος λόγω του κατακερματισμού των πολιτικών και του υψηλότερου κόστους καυσίμων, πρόσθεσε.

Το κόστος

Οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού είχαν και το γεγονός ότι τα νέα αεροπλάνα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να λάβουν πιστοποίηση είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες φέτος, ανέφερε η IATA.

Οι αερομεταφορείς περιμένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να παραλάβουν τα αεροσκάφη τους και, κατά συνέπεια, πετούν παλαιότερα αεροσκάφη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δήλωσε ο διευθυντής πτήσεων και τεχνικών λειτουργιών της IATA,Στούαρτ Φοξ.