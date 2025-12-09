Βογιατζόγλου:-Ολοκλήρωσε-την-πώληση-ακινήτου-στο-Σχηματάρι-έναντι-8,75-εκατ.-ευρώ

Στην ανακοίνωση η εταιρεία επισημαίνει ότι το εν λόγω ακίνητο είχε ήδη ταξινομηθεί στα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση.

Τη διαδικασία πώλησης ακινήτου συνολικής επιφανείας 26.879 τ.μ. που κατείχε με την Revon (50% έκαστη) στο Σχηματάρι Βοιωτίας ολοκλήρωσε η εταιρεία «Βογιατζόγλου», έναντι συνολικού τιμήματος 8,75 εκατ. ευρώ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση της εταιρείας με την επωνυμία «Βογιατζόγλου Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής για λόγους συντομίας «Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.1 και 4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησης αυτού με την από 201/15.04.2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1019/21.5.2024 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια των αναφερθέντων στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της τρέχουσας χρήσεως 2025, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία, από κοινού με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «Revon Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» (μοναδικός εταίρος της οποίας τυγχάνει ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου), ολοκλήρωσαν την διαδικασία πώλησης του κάτωθι ακινήτου (του οποίου ήσαν συγκύριες εξ αδιαιρέτου σε ποσοστό 50% εκάστη) και δη ενός κτιρίου συνολικής επιφανείας 26.879 τ.μ. (βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο, κτίριο γραφείων και αποθηκών), επί οικοπέδου 58.314 τ.μ., ευρισκομένου Δημοτική Κοινότητας Σχηματαρίου, του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στη θέση *ΡΑΧΙΛΗ*, αντί συνολικού τιμήματος 8,75 εκατ. ευρώ το ήμισυ του οποίου τιμήματος εισπράχθηκε από την Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ακίνητο είχε ήδη ταξινομηθεί στα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση.