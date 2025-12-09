Βογιατζόγλου:-Πώληση-ακινήτου-στη-Βοιωτία-έναντι-τιμήματος-8,75-εκατ.-ευρώ

Η Διοίκηση της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία, από κοινού με την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «REVON ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (μοναδικός εταίρος της οποίας τυγχάνει ο κ. Νικόλαος Βογιατζόγλου), ολοκλήρωσαν την διαδικασία πώλησης του κάτωθι ακινήτου (του οποίου ήσαν συγκύριες εξ αδιαιρέτου σε ποσοστό 50% εκάστη) και δη ενός κτιρίου συνολικής επιφανείας 26.879 τ.μ. (βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο, κτίριο γραφείων και αποθηκών), επί οικοπέδου 58.314 τ.μ., ευρισκομένου Δημοτική Κοινότητας Σχηματαρίου, του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στη θέση *ΡΑΧΙΛΗ*, αντί συνολικού τιμήματος 8,75 εκ Ευρώ το ήμισυ του οποίου τιμήματος εισπράχθηκε από την Εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ακίνητο είχε ήδη ταξινομηθεί στα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς πώληση.