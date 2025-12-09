Βrice-van-de-walle-(mastercard):-Το-μέλλον-των-πληρωμών-διαμορφώνεται-από-τις-συνεργασίες

Ο Brice van de Walle, της Mastercard, μιλά στο insider για το Athens Fintech Forum αλλά και για τη νέα εποχή των ψηφιακών πληρωμών.

Για τον «θαυμαστό κόσμο» των ψηφιακών πληρωμών, όπου τo tokenisation περιορίζει τα τρωτά σημεία, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ψηφιακούς βοηθούς – κατά κόσμον Agents – που πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό μας, μιλά ο Brice van de Walle, Executive Vice President & Core Payments Lead της Mastercard στην Ευρώπη, σε συνέντευξή του στο Insider.

Επισημαίνοντας ότι η συνεργασία είναι η κινητήριος δύναμη της καινοτομίας, ο επικεφαλής της Mastercard αναφέρει ότι οι Έλληνες καταναλωτές συγκαταλέγονται στους πιο «ψηφιακούς» της Ευρώπης, γεγονός που θα οδηγήσει την χώρα στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής μετάβασης που προωθεί η Mastercard.

Τέλος μιλά για το «έξυπνο» μέλλον των ψηφιακών πληρωμών και τις καινοτομίες που προτεραιοποιεί η Mastercard. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρεται εκτενώς και στο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι ο αμερικανικός κολοσσός έχει επενδύσει περί τα 11 δισ. δολάρια σε αυτό, υιοθετώντας λύσεις και προϊόντα που εγκαινιάζουν ένα ανώτερο επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές.

-Κατά την ομιλία σας στο Athens Innovation Forum αναφέρατε κρίσιμες αλλαγές που επηρεάζουν το μέλλον των ψηφιακών πληρωμών. Ποιες καινοτομίες θεωρείτε ότι θα επηρεάσουν πιο άμεσα τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρώπη;

Στη Mastercard, στόχος μας είναι οι πληρωμές να γίνονται ολοένα πιο έξυπνες, απρόσκοπτες και ασφαλείς και οι τεχνολογίες που παρουσιάσαμε στην Αθήνα αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την πορεία.

Οδεύουμε σε μια εποχή όπου ο χρήστης δεν χρειάζεται πια να πληκτρολογεί αριθμούς καρτών ή να θυμάται κωδικούς. Μέσω της τεχνολογίας του tokenisation και των βιομετρικών δεδομένων, οι πληρωμές θα λειτουργούν με ασφάλεια στο παρασκήνιο, μειώνοντας την έκθεση σε τρωτά σημεία και περιορίζοντας σημαντικά τα περιστατικά απάτης.

Ακόμη πιο μπροστά βρίσκεται το Mastercard Agent Pay: τεχνολογία η οποία θα επιτρέπει σε ψηφιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης να πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό του χρήστη, με πλήρη διαφάνεια και έλεγχο.

Για την Ελλάδα, αυτές οι εξελίξεις δεν είναι μακρινές. Με τους Έλληνες καταναλωτές να συγκαταλέγονται στους πιο «ψηφιακούς» της Ευρώπης, η χώρα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης.

-Ποια είναι η στρατηγική της Mastercard για την στήριξη ελληνικών fintech startups; Πώς θεωρείτε ότι η συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς επενδυτές — και η συμμετοχή σε προγράμματα όπως το Start Path — επηρεάζει το ελληνικό οικοσύστημα πληρωμών και την ευρύτερη ψηφιακή οικονομία;

Στη Mastercard πιστεύουμε ότι η συνεργασία είναι η κινητήριος δύναμη της καινοτομίας. Κανένας οργανισμός —ούτε τράπεζα, ούτε fintech, ούτε ένα παγκόσμιο δίκτυο σαν εμάς— δεν μπορεί να εξελιχθεί αρκετά γρήγορα μόνος του.

Γι’ αυτό δημιουργήσαμε το Start Path, το παγκόσμιο πρόγραμμα της Mastercard που βοηθά startups να αναπτυχθούν, προσφέροντας πρόσβαση στην τεχνολογία, την τεχνογνωσία και το δίκτυο συνεργατών μας. Την τελευταία δεκαετία, πάνω από 400 startups από 60 χώρες εντάχθηκαν σε αυτό, πολλές από τις οποίες σήμερα διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών.

Στην Αθήνα αυτό το όραμα γίνεται πράξη μέσω του Athens Fintech Forum, το οποίο λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου και περιφερειακός κόμβος καινοτομίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κάθε χρόνο η Αθήνα αποτελεί σημείο συνάντησης επενδυτών, επιχειρηματιών και τεχνολογικών ηγετών που θέλουν να διαμορφώσουν την επόμενη εποχή των ψηφιακών πληρωμών. Συνδέοντας τις ελληνικές startups με το Start Path και κατ’ επέκταση το διεθνές δίκτυο της Mastercard, τους δίνουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουν, να αναπτύξουν και να εξάγουν τις λύσεις τους πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η καινοτομία σήμερα είναι προϊόν συνεργασίας: fintechs, τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές και διεθνή δίκτυα πρέπει να δουλέψουν μαζί. Όσο ενισχύεται αυτή η συνεργασία, τόσο πιο γρήγορα θα φτάνουν στην αγορά λύσεις που είναι πιο έξυπνες, πιο ασφαλείς και πιο συμπεριληπτικές.

-Το οικοσύστημα των πληρωμών γίνεται όλο και πιο ποικιλόμορφο: τράπεζες, neobanks, BNPL, νέες ψηφιακές μέθοδοι πληρωμών. Πώς φαντάζεστε την εξέλιξή του τα επόμενα πέντε χρόνια και ποιες καινοτομίες προτεραιοποιεί η Mastercard;

Το μέλλον των πληρωμών δεν θα το κερδίσει ο πιο «γρήγορος», αλλά εκείνος που θα συνεργαστεί αποτελεσματικά με το οικοσύστημα. Πορευόμαστε προς μια εποχή διαλειτουργικότητας, όπου κάθε συσκευή και κάθε πλατφόρμα θα συνδέεται με ασφάλεια, και οι πληρωμές θα εκτελούνται σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, του tokenisation και των βιομετρικών στοιχείων.

Οι καταναλωτές ζητούν πλέον μια ψηφιακή εμπειρία χωρίς εμπόδια, με αυτοματοποίηση και υψηλό επίπεδο προστασίας. Για αυτό στη Mastercard επενδύουμε σε λύσεις όπως το Click to Pay — μια ασφαλή και ενιαία εμπειρία checkout, όπου ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληκτρολογεί αριθμούς κάρτας ή κωδικούς. Τα στοιχεία του αντικαθίστανται από έναν μοναδικό ψηφιακό κωδικό (token), ο οποίος επιτρέπει την πληρωμή με ένα μόνο κλικ, αυξάνοντας σημαντικά την ασφάλεια και μειώνοντας τα περιστατικά απάτης.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι πληρωμές γίνονται πλέον «έξυπνες». Προσαρμόζονται στο περιβάλλον, αναγνωρίζουν τις ανάγκες της συναλλαγής και προσφέρουν τον κατάλληλο συνδυασμό ταχύτητας, ασφάλειας και εξατομίκευσης. Σε αυτό το νέο τοπίο, ο ρόλος της Mastercard είναι να λειτουργεί ως αξιόπιστος ενορχηστρωτής: να αναπτύσσει τις απαιτούμενες υποδομές, να θέτει τα κατάλληλα πρότυπα και να διασφαλίζει ότι η καινοτομία εξελίσσεται με υπευθυνότητα σε ολόκληρο το οικοσύστημα.

-Πώς θεωρείτε ότι οι τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το machine learning θα μεταμορφώσουν την επεξεργασία πληρωμών και την ανίχνευση απάτης τα επόμενα χρόνια;

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Μας δίνει τη δυνατότητα να προβλέπουμε κινδύνους, να αναλύουμε τεράστιους όγκους δεδομένων και —το σημαντικότερο— να αποτρέπουμε περιστατικά απάτης πριν φτάσουν στον καταναλωτή.

Από το 2018, η Mastercard έχει επενδύσει πάνω από 11 δισ. δολάρια σε τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια, ενσωματώνοντας προηγμένες λύσεις στα προϊόντα και στα συστήματά της, ώστε ο εντοπισμός και η εξουδετέρωση απειλών να γίνεται προληπτικά και σε πραγματικό χρόνο.

Εργαλεία όπως το Decision Intelligence Pro αξιοποιούν generative AI για να επεξεργαστούν έως και ένα τρισεκατομμύριο σημεία δεδομένων σε λιγότερο από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογούν τη σχέση ανάμεσα σε λογαριασμούς, εμπόρους και συσκευές, εντοπίζοντας μοτίβα που υποδηλώνουν ύποπτη δραστηριότητα και μειώνοντας σημαντικά τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Πρόσφατα ανακοινώσαμε και το Mastercard Threat Intelligence, την πρώτη λύση απειλών που εφαρμόζεται σε τόσο μεγάλη κλίμακα στο πεδίο των πληρωμών. Η πλατφόρμα συνδυάζει το παγκόσμιο δίκτυο της Mastercard και τα δεδομένα για την απάτη, με τις εξειδικευμένες πληροφορίες κυβερνοαπειλών της Recorded Future, επιτρέποντας στις τράπεζες να εντοπίζουν, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν περιστατικά ψηφιακής απάτης πολύ πιο έγκαιρα.

Με λίγα λόγια, αξιοποιούμε την πιο προηγμένη AI τεχνολογία για να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας πλήρη εικόνα των κινδύνων και περισσότερη ανθεκτικότητα — και στους καταναλωτές πραγματική, ουσιαστική ασφάλεια.