Γαλλία: Η «ζαριά» του Λεκορνί με τον προϋπολογισμό – Κινδυνεύει να πέσει «εκ των έσω»

Σ’ ένα παράτολμο εγχείρημα ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ρισκάρει προσπαθώντας να περάσει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό στην Εθνοσυνέλευση χωρίς πλειοψηφία, έχοντας εξασφαλίσει μεν την υποστήριξη των Σοσιαλιστών, κινδυνεύοντας να τον εγκαταλείψει το ίδιο του το κόμμα δε.

Το νομοσχέδιο θα μπορούσε να απορριφθεί όχι λόγω του Ολιβιέ Φωρ, του ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά επειδή εντός του κόμματός του, οι Ρεπουμπλικάνοι και το κεντρώο Horizons αρνούνται να υποστηρίξουν έναν προϋπολογισμό που, κατά την άποψή τους, κάνει πάρα πολλές παραχωρήσεις προς την αριστερά.

Η ψηφοφορία αναμένεται επομένως να είναι εξαιρετικά αμφίρροπη στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, στην οποία ο πρωθυπουργός έχει υποσεχθεί την αναστολή της ιστορικής μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού.

Οι Γάλλοι νομοθέτες θα μάθουν λοιπόν σήμερα Τρίτη εάν εβδομάδες τεταμένων συνομιλιών για τον προϋπολογισμό θα καταλήξουν σε συμφωνία ή σε καταστροφή για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Σε περίπτωση που το νομοσχέδιο περάσει, ο Λεκορνί θα «βγει ζωντανός» από ένα ζήτημα που καταδίκασε τους δύο άμεσους προκατόχους του.

Η αποτυχία όμως θα μπορούσε να του κοστίσει τη δουλειά του και να τρομάξει περαιτέρω τις αγορές που ήδη φοβούνται ότι η γαλλική πολιτική παράλυση θα μπορούσε να παρασύρει ολόκληρη την Ευρώπη σε μια καταστροφή λόγω χρέους.

Παραχωρήσεις

Η πρόκληση για την κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκορνί είναι να εξασφαλίσει την υποστήριξη της μετριοπαθούς αριστεράς (δηλαδή των Σοσιαλιστών), διατηρώντας παράλληλα τους φυσικούς συμμάχους και εταίρους της κυβέρνησης, τους συντηρητικούς και τους κεντρώους, στο πλευρό της.

Τον Οκτώβριο, ο πρωθυπουργός έκανε στους Σοσιαλιστές μια σημαντική παραχώρηση για να διασφαλίσει την επιβίωση της κυβέρνησής του, όταν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα ανέστειλε μέχρι το 2027 τον περίφημο νόμο που αύξανε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη για τους περισσότερους εργαζόμενους, μια εμβληματική πολιτική του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Για να σφραγίσει τη συμφωνία με τους αριστερούς βουλευτές, η κυβέρνηση πρότεινε την περασμένη εβδομάδα την αύξηση των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, ιδίως για τα νοσοκομεία. Οι Σοσιαλιστές πρόκειται τώρα να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου, ενώ οι Πράσινοι αναμένεται να απόσχουν.

Ωστόσο, ο Λεκορνί φαίνεται να έχει χάσει την υποστήριξη των συντηρητικών Les Républicains and Horizons του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ . Οι νομοθέτες και από τα δύο κόμματα διστάζουν να απέχουν ή να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, ανησυχώντας ότι δεν μειώνει επαρκώς το έλλειμμα του γαλλικού προϋπολογισμού, το οποίο προβλέπεται να ανέλθει στο 5,4% του ΑΕΠ. Ο Λεκορνί είχε δηλώσει ότι θέλει τα δημοσιονομικά σχέδια του επόμενου έτους να μειώσουν αυτό το ποσοστό σε όχι περισσότερο από 5% του ΑΕΠ.

Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος έχει αποκλείσει τη χρήση του Άρθρου 49.3, του συνταγματικού ελιγμού που δίνει τη δυνατότητα να περάσει κάποια νομοθεσία χωρίς την έγκριση της Εθνοσυνέλευσης, και αντ’ αυτού έδωσε στο κοινοβούλιο το ελεύθερο στη διαπραγμάτευση.

Αποκλείοντας το Άρθρο 49.3, ο Λεκορνί είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσει πρόταση μομφής από την αντιπολίτευση, αλλά κινδυνεύει να πέσει εκ των έσω.

Αλλά ως ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν σε λιγότερο από δύο χρόνια, η πίεση είναι πάνω του. Εάν δεν καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό ή ανατραπεί τις επόμενες εβδομάδες, οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι μονόδρομος.