ΔΕΣΦΑ:-Ενίσχυση-του-ρόλου-της-Ελλάδας-ως-μεσογειακού-κόμβου-δέσμευσης-και-αποθήκευσης-άνθρακα-με-το-έργο-apolloco₂

Ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε στο Industrial Carbon Management (ICM) Forum 2025, το κορυφαίο ευρωπαϊκό συνέδριο για τις τεχνολογίες Δέσμευσης, Αξιοποίησης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCUS), το οποίο φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 8 και 9 Δεκεμβρίου. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Ελλάδα επελέγη ως χώρα φιλοξενίας, ως αναγνώριση του χαρτοφυλακίου πρωτοποριακών έργων της και της ολοένα αυξανόμενα ηγετικής της θέσης στον τομέα του CCS. Η επιλογή αυτή αντανακλάται και στη σημαντική ευρωπαϊκή στήριξη που έχει ήδη διοχετευθεί σε ελληνικές πρωτοβουλίες, με περισσότερα από 900 εκατομμύριο ευρώ να έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσφατων 169 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο ApolloCO₂ του ΔΕΣΦΑ μέσω του EU Innovation Fund.

Στη διάρκεια των δύο ημερών του ICM Forum, αναδείχθηκε ότι η Ευρώπη εισέρχεται σε μια καθοριστική φάση για την ανάπτυξη υποδομών CCS, όπου η ταχεία υλοποίηση επενδύσεων εξαρτάται από την ύπαρξη σαφών χρηματοδοτικών εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου και στενού συντονισμού μεταξύ έργων δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που μετέφερε η CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη για ένα σαφές και εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ – ένα πλαίσιο που αποφεύγει περιττή πολυπλοκότητα, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ισορροπημένη κατανομή κινδύνων και κόστος κεφαλαίου. Μια τέτοια προσέγγιση θα υποστηρίζει τους πρωτοπόρους («early movers») και θα ενσωματώνει πολιτικές που βελτιστοποιούν το κόστος, καθιστώντας την τεχνολογία CCS οικονομικά βιώσιμη. Επίσης, τόνισε ότι η ευελιξία στα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ είναι εξίσου κρίσιμη, ώστε να διατηρηθεί η υφιστάμενη δυναμική και να αναπτυχθεί η αλυσίδα αξίας του CCS, διασφαλίζοντας το μέλλον της βιομηχανίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ApolloCO₂ του ΔΕΣΦΑ, το πρώτο έργο συγκέντρωσης (aggregation) CO₂ σε επίπεδο midstream στη Νότια Ευρώπη, παρουσιάστηκε αναλυτικά από τον Chief Strategy & Development Officer του ΔΕΣΦΑ, Μιχάλη Θωμάδακη, κατά τη δεύτερη ημέρα του Forum. Το ApolloCO₂ θα δημιουργήσει ένα δίκτυο ανοικτής πρόσβασης, συνδέοντας μεγάλους εκπομπείς με τον Πρίνο και άλλους μεσογειακούς χώρους αποθήκευσης, επιταχύνοντας την αποανθρακοποίηση της βιομηχανίας και ενισχύοντας συνεργασίες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Το CO₂ θα μεταφέρεται στον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας, όπου — αξιοποιώντας την υφιστάμενη κρυογενική υποδομή ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και το κόστος — θα υγροποιείται και θα μεταφέρεται με πλοία στον Πρίνο και σε άλλους χώρους αποθήκευσης. Με τον τρόπο αυτό, η Ρεβυθούσα θα αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον προηγμένους ευρωπαϊκούς κόμβους CO₂.

Όπως κατέστη σαφές από τις συζητήσεις στο Forum, η τεχνολογία CCS θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην πορεία της Ευρώπης προς την αποανθρακοποίηση, και ο ΔΕΣΦΑ είναι έτοιμος να ηγηθεί αυτού του νέου κεφαλαίου. Με την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου δικτύου CO₂ στην περιοχή, ο ΔΕΣΦΑ συμβάλλει στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μεσογειακό κόμβο CCS και στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών για βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.