Δημοσκόπηση-interview:-Σταθεροποιήθηκε-πάνω-από-το-30%-η-ΝΔ,-τι-απάντησαν-οι-πολίτες-στο-δίλημμα-Τσίπρας-ή-Καρυστιανού

Πάνω από το 30% καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Συγκεκριμένα η ΝΔ καταγράφεται στο 30,8% με τη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ να είναι στις 17 μονάδες με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να συγκεντρώνει 13,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Στην ερώτηση, δε, αν είχαμε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα προτιμούσατε, η ΝΔ καταγράφει 25,8% το ΠΑΣΟΚ 11,6%, η Ελληνική Λύση 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 6,2%, το ΚΚΕ 5,9%, η Φωνή Λογικής 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3%, το ΜεΡΑ25 3%, η Νέα Αριστερά 1,3%, η Νίκη 1% και «άλλο» 9,1%.

Ξεκάθαρη είναι για άλλη μια φορά και η πρωτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας» καθώς συγκεντρώνει 30,8%, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μετριέται στο 8,1%, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 6,9%, τον Κυριάκο Βελόπουλο στο 5,5%, τον Δημήτρη Κουτσούμπα στο 4,1%, τον Στέφανο Κασσελάκη στο 3,6%, τον Σωκράτη Φάμελλο στο 3,3%, την Αφροδίτη Λατινοπούλου στο 1,9%, τον Αλέξη Χαρίτση στο 1,4% και τον Δημήτρη Νατσιό στο 1%.

Η δημοσκόπηση μέτρησε, επίσης, τη γνώμη των πολιτών απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις με το 76% να απαντά ότι οι αγρότες που διαμαρτύρονται έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο ενώ σε άλλη ερώτηση για το αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί.