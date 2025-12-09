ΕΚΤΕΡ:-Άλλαξε-χέρια-το-6,1%-του-μετοχικού-κεφαλαίου-της-εταιρείας

Συνολικά 1,7 εκατ. μετοχές της ΕΚΤΕΡ αξίας 4,7 εκατ. ευρώ μεταβιβάστηκαν μέσω 12 πακέτων.

Η ΕΚΤΕΡ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο γενικός και τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, Απόστολος Μπακογιάννης, παρέλαβε χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα 770.000 μετοχές της εταιρείας, αξίας 2,37 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών που είχε εγκριθεί από τη γενική συνέλευση.

Παράλληλα, στις σημερινές δημοπρασίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών πραγματοποιήθηκε placement για το 6,13% της εταιρείας. Στο πλαίσιο της διάθεσης μετοχών, μέσα σε έξι λεπτά διακινήθηκαν 12 πακέτα συνολικού όγκου 1,7 εκατ. τεμαχίων και αξίας 4,76 εκατ. ευρώ, στην τιμή των 2,8 ευρώ ανά μετοχή, με discount 13,2% σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής στο ταμπλό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση για τη δωρεάν διανομή μετοχών στον κ. Μπακογιάννη:

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. με την παρούσα γνωστοποιεί ότι την 8η Δεκεμβρίου 2025 το κάτωθι υπόχρεο πρόσωπο απέκτησε, μέσω συναλλαγής εκτός κύκλου διαπραγμάτευσης (Over the Counter), μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Ο κ. Απόστολος Μπακογιάννης του Ζήση, Γενικός & Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας, απέκτησε 770.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, αξίας €2.371.600,00, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 5ης Δεκεμβρίου 2025 (ημερομηνία εκκαθάρισης).

Πρόκειται για μετοχές που διανέμονται δωρεάν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενους ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας, και διατέθηκαν στον κ. Απόστολο Μπακογιάννη του Ζήση, άνευ χρηματικού ανταλλάγματος, υπό τους όρους του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 και τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος, το οποίο (πρόγραμμα) εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 04.07.2025.