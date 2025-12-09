Ελβετία:-Η-ανακοίνωση-μείωσης-των-δασμών-των-ΗΠΑ-«δημοσιεύτηκε-κατά-λάθος»

Η Ελβετία απέσυρε την Τρίτη μια ανακοίνωση σχετικά με το πότε θα τεθεί σε ισχύ η σχεδιαζόμενη μείωση των αμερικανικών δασμών σε ελβετικά προϊόντα, λέγοντας ότι είχε δημοσιευτεί κατά λάθος και ότι το περιεχόμενό της δεν μπορούσε να επιβεβαιωθεί.

«Η ομοσπονδιακή διοίκηση έχει προετοιμάσει περιεχόμενο για διάφορα σενάρια, αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κανένα από αυτά αυτή τη στιγμή», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Οικονομικών θα «επικοινωνήσει ενεργά» για το θέμα εν ευθέτω χρόνω.

Σύμφωνα με την πλέον αποσυρθείσα δήλωση στον ιστότοπο της κυβέρνησης, οι αμερικανικοί δασμοί στην Ελβετία θα μειωθούν στο 15% από 39% και θα τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από τις 14 Νοεμβρίου.

Η δήλωση αργότερα εξαφανίστηκε από τον ιστότοπο της κυβέρνησης και παραμένει ασαφές εάν οι πληροφορίες είναι σωστές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελβετία υπέγραψαν μια προκαταρκτική συμφωνία στις 14 Νοεμβρίου, βάσει της οποίας η Ουάσιγκτον θα μείωνε τους δασμούς στα ελβετικά προϊόντα, ενώ οι ελβετικές εταιρείες δεσμεύτηκαν να επενδύσουν 200 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του 2028.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε τους δασμούς στην Ελβετία τον Αύγουστο, λέγοντας ότι δικαιολογούνταν από το εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελβετία.

Αιφνιδιασμός στις ελβετικές επιχειρήσεις

Οι δασμοί ήταν οι υψηλότεροι που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και άφησαν άναυδο την ελβετική επιχειρηματική κοινότητα. «Ο κανονισμός για τους εισαγωγικούς δασμούς για αγαθά από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα τεθεί σε ισχύ αναδρομικά από τις 14 Νοεμβρίου 2025», ανέφερε η ελβετική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

«Αυτό προβλέπει τη μείωση των εισαγωγικών δασμών για αγαθά καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών εντός του πεδίου εφαρμογής των Παραρτημάτων 1 και 2 του Κανονισμού», πρόσθεσε. Οι ελβετικοί βιομηχανικοί όμιλοι χαιρέτισαν τη νέα συμφωνία, λέγοντας ότι θα τους θέσει σε ίσους όρους ανταγωνισμού με τους ανταγωνιστές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει συμφωνήσει σε δασμό 15% στις εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Η Ελβετία είχε πλεόνασμα 38,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών με τις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Απογραφής των ΗΠΑ. Αυτό το πλεόνασμα αυξήθηκε στα 55,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 έως τον Ιούλιο, αντανακλώντας κυρίως την εμπροσθοβαρή αύξηση των εισαγωγών των ΗΠΑ από την Ελβετία κατά το πρώτο τρίμηνο, πριν ο Τραμπ επιβάλει τους «αμοιβαίους» δασμούς του στις αρχές Απριλίου.

Με πληροφορίες από Reuters