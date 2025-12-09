Ελινόιλ:-Παραιτήθηκε-ο-Κωνσταντίνος-Πολίτης-από-μέλος-του-ΔΣ

Η «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε», ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην σημερινή του συνεδρίαση έλαβε γνώση της επιστολής παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Πολίτη από Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω επαυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση, αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 5 Ιανουαρίου 2026 με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμό των ανεξάρτητων μελών αυτού.