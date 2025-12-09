ΕΤΕπ:-Το-14%-των-επιχειρήσεων-στην-Ελλάδα-αναμένει-αύξηση-επενδύσεων,-ξεπερνούν-τον-ευρωπαϊκό-μέσο-όρο

Oι ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν ανθεκτικές και αισιόδοξες για μια ακόμη χρονιά, σύμφωνα με την Έρευνα Επενδύσεων 2025 της ΕΤΕπ για την Ελλάδα.

Oι ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν ανθεκτικές και αισιόδοξες για μια ακόμη χρονιά, παρά τις γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, σύμφωνα με την Έρευνα Επενδύσεων 2025 της ΕΤΕπ για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έρευνα:

• Το 76% των επιχειρήσεων επένδυσε το προηγούμενο οικονομικό έτος, ποσοστό λίγο πιο χαμηλό από τον μέσο όρο ΕΕ (86%).

• Το 14% αναμένει αύξηση των επενδύσεων, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (4%).

• Το 73% των επενδύσεων κατευθύνθηκε σε υλικά πάγια, ενώ το 7% σε Έρευνα & Ανάπτυξη, σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Οι ελληνικές επιχειρήσεις δείχνουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον. Συνεχίζουν να επενδύουν, να καινοτομούν και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους διεθνώς. Η ΕΤΕπ θα συνεχίσει να στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

Διεθνής δραστηριότητα και ανθεκτικότητα

Το 81% των ελληνικών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο, με τους κλάδους της μεταποίησης (93%) και τις μεγάλες επιχειρήσεις (91%) να ηγούνται. Παρά τις αλλαγές στους τελωνειακούς κανονισμούς, δασμούς και πιστοποιήσεις, οι επιχειρήσεις δείχνουν οτι προσαρμόζονται αποτελεσματικά.

Κλιματική ανθεκτικότητα και δράση

Το 63% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει φυσικούς κινδύνους λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά το 51% δεν αναμένει άμεσο θετικό αντίκτυπο χρησιμοποιώντας αυστηρότερα πρότυπα, ποσοστό μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (37%).

Πιο συγκεκριμένα:

• Το 28% των επιχειρήσεων έχουν αναπτύξει στρατηγικές προσαρμογής

• Το 38% έχουν επενδύσει σε μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας

• Το 84% έχουν εφαρμόσει μέτρα μείωσης των εκπομπών άνθρακα, κυρίως ανακύκλωση (63%), βιώσιμες μεταφορές (52%) και ενεργειακή αποδοτικότητα (52%)

• Ενώ το 58% πραγματοποίησαν ενεργειακό έλεγχο, ενώ 33% έχουν θέσει στόχους μείωσης εκπομπών

Καινοτομία και ψηφιακή τεχνολογία

Το 30% των επιχειρήσεων επενδύει σε νέα προϊόντα, διαδικασίες ή υπηρεσίες, ποσοστό κοντά στον μέσο όρο ΕΕ (32%). Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών φτάνει το 56% (EΕ 77%), ενώ η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αγγίζει το 19% για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις 27%, κυρίως για χρήση εσωτερικών λειτουργιών αλλά και στον τομέα των πωλήσεων/μάρκετινγκ.

«Η έρευνα δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το στοίχημα είναι να μετατραπεί ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός σε ευκαιρία ανάπτυξης και ανθεκτικότητας», δήλωσε η Επικεφαλής Οικονομολόγος της ΕΤΕπ, Debora Revoltella.

Εμπόδια και χρηματοδότηση

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν ως κύρια εμπόδια το υψηλό κόστος ενέργειας (92%), την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (90%), την αβεβαιότητα για το μέλλον (90%) και τα διοικητικά/κανονιστικά βάρη (89%). Οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση επηρεάζουν το 13,5% των επιχειρήσεων, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (6,1%). Σημαντικό ποσοστό (73%) χρηματοδοτεί τις επενδύσεις του κυρίως από εσωτερικούς πόρους, ενώ το 27% επωφελείται από πολιτικές στήριξης, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (16%).

Ισότητα φύλων

Στην Ελλάδα, το 34% των επιχειρήσεων έχει τουλάχιστον 40% γυναίκες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ενώ το 22% έχει πλειοψηφική γυναικεία ιδιοκτησία. Και τα δύο ποσοστά βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καταδεικνύοντας πρόοδο στην ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής και εκπροσώπησης στις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.eib.org/en/publications/20250218-econ-eibis-2025-greece