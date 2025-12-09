Ευρωαγορές:-Ήπιες-μεταβολές-εν-αναμονή-των-αποφάσεων-της-fed

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν ελαφρώς πτωτικά την Τρίτη (9/12), καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές περιμένουν την ανακοίνωση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Αναλυτικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε οριακά κόκκινος με απώλειες 0,10% που τον έφεραν στις 577,77 μονάδες, ενώ η εικόνα στους επιμέρους βασικούς δείκτες διαμορφώθηκε ως εξής:

CAC 40: 8.052,51, -55,92 μονάδες, -0,69%

FTSE MIB: 43.574,50, +141,68 μονάδες, +0,33%

FTSE 100: 9.642,01, -3,08 μονάδες, -0,03%

DAX: 24.162,65, +116,64 μονάδες, +0,49%

IBEX 35: 16.734,50, +22,30 μονάδες, +0,13%

Στο μέτωπο των εταιρειών, οι μετοχές της EssilorLuxottica, κατασκευάστριας των γυαλιών Ray-Ban και συνεργάτιδας της Meta για τα έξυπνα γυαλιά, έκλεισαν 5,7% χαμηλότερα, μετά την ανακοίνωση της Google ότι θα κυκλοφορήσει τα πρώτα της γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη (AI) το 2026, εισερχόμενη στην αναπτυσσόμενη αγορά φορητών συσκευών AI.

Επιπλέον, η Deutsche Bank υποβάθμισε την αξιολόγηση της αυτοκινητοβιομηχανίας Volvo από “Buy” σε “Hold”, μειώνοντας την τιμή στόχο κατά 1,8%. Οι μετοχές της έκλεισαν 2,1% χαμηλότερα.

Η Deutsche Bank μείωσε επίσης την τιμή στόχο για τη Daimler Truck κατά 4,7%. Οι αναλυτές σημείωσαν ότι «η σημαντική συρρίκνωση της αμερικανικής αγοράς φέτος έχει δοκιμάσει ξανά την ανθεκτικότητα των κατασκευαστών φορτηγών. Με δεδομένες τις διαφορετικές προβλέψεις για την επόμενη χρονιά, αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αποτελούν κρίσιμο πεδίο ανταγωνισμού».

Οι ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου αιολικής ενέργειας σημείωσαν επίσης πτώση μετά την απόφαση δικαστή των ΗΠΑ να ακυρώσει την απαγόρευση νέων αιολικών έργων που είχε επιβάλει ο Trump. Οι μετοχές της Vestas έχασαν 0,4%, ενώ η Orsted έκλεισε 0,3% χαμηλότερα.

Στο μεταξύ, αναμένεται ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιό της στην τελευταία συνεδρίαση του έτους. Οι αγορές αποτιμούν αυτή τη στιγμή πιθανότητα 87% για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, όταν ολοκληρωθεί η διήμερη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Η κίνηση αυτή θα θέσει το πλαίσιο για τις κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, με την Ελβετική Εθνική Τράπεζα να ανακοινώνει τις αποφάσεις της την Πέμπτη. Η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ακολουθήσουν στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ η Norges Bank της Νορβηγίας και η Riksbank της Σουηδίας έχουν επίσης προγραμματισμένες ανακοινώσεις επιτοκίων την ίδια ημέρα.

Στα εταιρικά νέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία για την «απλούστευση» των εταιρικών κανόνων βιωσιμότητας. Στο νέο πλαίσιο, οι περισσότερες εταιρείες στην ΕΕ θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εκθέσεις βιωσιμότητας.

«Σήμερα τηρήσαμε την υπόσχεσή μας να μειώσουμε τα εμπόδια και τους κανονισμούς και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ», δήλωσε η Marie Bjerre, υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας. «Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τον κοινό μας στόχο για τη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τις εταιρείες μας να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν».

Οι επενδυτές επεξεργάζονται επίσης τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δήλωσε τη Δευτέρα (8/12) ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην Nvidia να στείλει τα AI chips H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στην Κίνα, εάν η Αμερική λάβει το 25% των εσόδων.