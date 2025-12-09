ΗΠΑ:-Σε-υψηλό-πέντε-μηνών-οι-κενές-θέσεις-εργασίας-τον-Οκτώβριο

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο που σημείωσαν οι κλάδοι της λιανικής και χονδρικής πώλησης, καθώς και ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι κενές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ αυξήθηκαν τον Οκτώβριο, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν εν μέρει οι ανησυχίες των αναλυτών για επιδείνωση της αγοράς εργασίας και κατ’ επέκταση την πορεία της αμερικανικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι κενές θέσεις εργασίας μειώθηκαν στις 7,67 εκατομμύρια από 7,66 εκατ. τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η μέση εκτίμηση σε μια έρευνα της - μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε 7,12 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για μια ακόμη έκθεση «μάκρο» που καθυστέρησε να δημοσιευτεί λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, το οποίο αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο στην ιστορία της χώρας.

Η έκθεση έδειξε επίσης επιβράδυνση στις προσλήψεις και αύξηση των απολύσεων.