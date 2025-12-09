Η Ε.Ε. ανοίγει έρευνα κατά της Google για χρήση online περιεχομένου στην εκπαίδευση ΑΙ

Νέα αντιμονοπωλιακή έρευνα ξεκίνησε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Google, με επίκεντρο τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί online περιεχόμενο — από ιστότοπους εκδοτών έως βίντεο του YouTube — για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη σκληρή στάση της Ε.Ε. απέναντι στις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Τι διερευνά η Κομισιόν

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εξετάζει εάν η Google παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. χρησιμοποιώντας περιεχόμενο εκδοτών και δημιουργών χωρίς δίκαιους όρους, ή θέτοντας αντίστοιχα εμπόδια σε ανταγωνιστές που αναπτύσσουν δικά τους μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει:

η χρήση άρθρων και υλικού από ιστοσελίδες μέσων ενημέρωσης,

η χρήση περιεχομένου που ανεβαίνει στην πλατφόρμα YouTube,

οι συμβατικοί όροι που επιβάλλει η Google σε εκδότες και δημιουργούς για την αξιοποίηση του περιεχομένου τους.

Η Κομισιόν θέλει να διαπιστώσει αν η εταιρεία επέβαλε αθέμιτους όρους χρήσης, αποκτώντας πλεονέκτημα σε βάρος άλλων εταιρειών ΑΙ που δεν έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχου εύρους δεδομένα για εκπαίδευση.

«Η καινοτομία δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των θεμελιωδών αρχών»

Η επίτροπος Ανταγωνισμού, Τερίσα Ριβέρα, υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει «εντυπωσιακή πρόοδο και οφέλη» για την Ευρώπη, αλλά η ανάπτυξή της πρέπει να γίνει «χωρίς να θυσιάζονται οι αξίες και οι κανόνες που βρίσκονται στην καρδιά των κοινωνιών μας».

«Γι’ αυτό διερευνούμε κατά πόσο η Google μπορεί να έχει επιβάλει άδικους όρους σε εκδότες και δημιουργούς, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να τοποθετεί ανταγωνιστές σε μειονεκτική θέση», σημείωσε.

Η εταιρεία ακόμη δεν έχει σχολιάσει επίσημα την έναρξη της έρευνας. Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και αναμένεται να ακολουθήσουν αιτήματα για παροχή πληροφοριών και ανταλλαγή εγγράφων με τις ευρωπαϊκές αρχές.