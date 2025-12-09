Η-Κίνα-προτρέπει-τους-εμπορικούς-της-εταίρους-να-μην-προχωρήσουν-στην-επιβολή-δασμών

Ο πρωθυπουργός της Κίνας, Λι Τσιάνγκ, προέτρεψε την Τρίτη τους εμπορικούς εταίρους να απορρίψουν την άνοδο του προστατευτισμού, μια ημέρα αφότου η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, λόγω της αύξησης των εξαγωγών σε αγορές εκτός ΗΠΑ.

Το Πεκίνο αντιμετωπίζει τώρα αυξανόμενες εντάσεις με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους πέραν των ΗΠΑ, οι οποίοι καλούν την Κίνα να κάνει περισσότερα για να μεταρρυθμίσει την οικονομία της, ύψους 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, και να μειώσει την εξάρτησή της από τις εξαγωγές για να στηρίξει την ανάπτυξη.

Ο δεύτερος σε ιεραρχία αξιωματούχος της Κίνας άσκησε πιέσεις στους επικεφαλής του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άλλων φορέων να ενισχύσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση σε απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό οικονομιών που επιβάλλουν δασμούς στα εισαγόμενα αγαθά, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

«Από την αρχή του έτους, η απειλή των δασμών έχει κυριεύσει την παγκόσμια οικονομία, με διάφορους εμπορικούς περιορισμούς να πολλαπλασιάζονται και να επηρεάζουν σοβαρά την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα», δήλωσε ο Λι στον «Διάλογο 1+10» στο Πεκίνο, στον οποίο συμμετέχουν επίσης αξιωματούχοι του ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

«Οι αμοιβαία καταστροφικές συνέπειες των δασμών γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς και οι εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για την τήρηση του ελεύθερου εμπορίου γίνονται ολοένα και ισχυρότερες», πρόσθεσε ο Λι.

Καταπολέμηση των δασμών με δασμούς

Οι αναλυτές συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας και η απροθυμία της να απομακρυνθεί από μια οικονομία που βασίζεται στις εξαγωγές τροφοδοτούν άμεσα την αυξημένη χρήση δασμών παγκοσμίως.

Ωστόσο, βλέπουν ελάχιστα κίνητρα για το Πεκίνο να αλλάξει πορεία, παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση.

«Η ζήτηση από την τεράστια αγορά της Κίνας θα απελευθερωθεί με ταχύτερο ρυθμό» τα επόμενα πέντε χρόνια, δήλωσε ο Λι σύμφωνα με την ανάγνωση της συνάντησης, αν και η υπομονή των παγκόσμιων ηγετών φαίνεται να εξαντλείται.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Κυριακή ότι απείλησε το Πεκίνο με δασμούς κατά τη διάρκεια της κρατικής του επίσκεψης την περασμένη εβδομάδα, η οποία συνέπεσε με την αποκάλυψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε απειλές όπως οι ελλείψεις σπάνιων γαιών και οι εισαγωγές που υπόκεινται σε ντάμπινγκ.

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι ενώ η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα ήταν εξαιρετικά ανατρεπτική για το παγκόσμιο εμπόριο, η απροθυμία του Πεκίνου να μεταρρυθμιστεί αφήνει τη Δύση με λίγες εναλλακτικές λύσεις.

«Η Κίνα δεν αναλαμβάνει καμία δράση και νομίζω ότι δεν έχει καμία πρόθεση να το κάνει», δήλωσε η Αλίσια Γκαρσία Ερρέρο, ανώτερη συνεργάτιδα στο think tank Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες. «Δεν βλέπω την Κίνα να νοιάζεται καθόλου για όλους αυτούς τους (επισκέπτες) αξιωματούχους».

«Το μοντέλο της που βασίζεται στις εξαγωγές θα συμβάλει περίπου στο 40% της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2025. Δεν νομίζω ότι ήταν ποτέ υψηλότερο, και η Κίνα υποτίθεται ότι αναπτύσσεται, επομένως δεν υπάρχει λόγος για τόσο μεγάλη συμβολή στην εξωτερική ζήτηση», πρόσθεσε.

Τα εμπορικά στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι η προσπάθεια της Κίνας να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της από την εκλογική νίκη του Τραμπ στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 αποδίδει καρπούς, με μια αύξηση των αποστολών προς την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

«Οι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ έχουν εκτρέψει τις κινεζικές εξαγωγές σε άλλους προορισμούς, επιδεινώνοντας τις ανταγωνιστικές πιέσεις σε πολλά μέρη του κόσμου», δήλωσε ο Φρέντ Νόιμαν, επικεφαλής οικονομολόγος για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στην HSBC. «Αυτή είναι μια υπενθύμιση ότι οι δασμοί μπορούν να διαστρεβλώσουν τις εμπορικές ροές, αλλά από μόνοι τους δεν αντιμετωπίζουν τις θεμελιώδεις μακροοικονομικές ανισορροπίες».

«Η πίεση αυξάνεται»

Η Κίνα επιμένει ότι έχει δεσμευτεί να μειώσει την εξάρτηση από έναν μεταποιητικό τομέα που βασίζεται στην πίστωση, με τους κορυφαίους ηγέτες τη Δευτέρα να δεσμεύονται για περισσότερα μέτρα για την τόνωση της εγχώριας ζήτησης.

Ωστόσο, οι αναλυτές λένε ότι τα σημάδια από σημαντικές συναντήσεις του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος δείχνουν ότι τα σημάδια από σημαντικές συναντήσεις του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διστάζουν να εγκαταλείψουν το οικονομικό τους εγχειρίδιο «όλα αφορούν την παραγωγή».

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πραγματικά σημάδια ότι οι δασμοί του Τραμπ που επιβάλλει μόνος του έχουν τιθασεύσει τον εξαγωγικό μεγαθήριο της Κίνας», έγραψε στο X ο Μπραντ Σέτσερ, πρώην αξιωματούχος εμπορίου των ΗΠΑ, ο οποίος τώρα εργάζεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, μετά την δημοσίευση των εμπορικών δεδομένων.

Η Κίνα έχει καταγράψει μηνιαίο εμπορικό πλεόνασμα που υπερβαίνει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έξι φορές από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, σε σύγκριση με μόλις μία φορά το 2024. Ο Νιούμαν της HSBC δήλωσε ότι μια αύξηση της εγχώριας ζήτησης θα συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της πίεσης στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά ότι αυτό είναι απίθανο βραχυπρόθεσμα, εκτός εάν οι αξιωματούχοι υιοθετήσουν σημαντική χαλάρωση της πολιτικής.

Προειδοποίησε ότι οι οικονομίες που πιέζονται από τον δασμολογικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας ενδέχεται απλώς να υποκύψουν στις προστατευτικές πιέσεις και να επιβάλουν πρόσθετα εμπορικά εμπόδια για να προστατεύσουν τους εξαγωγείς τους, εάν το Πεκίνο δεν λάβει μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Ωστόσο, με την ανάπτυξη να οδεύει προς περίπου 5% το 2025, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να αποφύγουν νέα κίνητρα, προτιμώντας αντ’ αυτού να ενισχύσουν τις δαπάνες για υποδομές.

«Νομίζω ότι οι χώρες αρχίζουν να σκέφτονται ‘ποια μέσα έχουμε για να το σταματήσουμε αυτό;’» δήλωσε η Γκαρσία-Ερέρο.

«Είναι αρκετά σαφές ότι γι’ αυτό όλοι χτυπούν την πόρτα της Κίνας», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις πρόσφατες επισκέψεις του Μακρόν, του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε και των υπουργών Οικονομικών και Εξωτερικών της Γερμανίας, μεταξύ άλλων.

«Η πίεση αυξάνεται και η Κίνα δεν είναι έτοιμη να απαντήσει», επισήμανε.

