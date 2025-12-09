Η-χαμένη-τιμή-του-πετρελαίου-για-το-2026-και-τι-ευθύνεται

Δεν φαίνεται να σταματά η «κατρακύλα» στην τιμή του πετρελαίου το 2026, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επικεφαλής της εταιρείας Trafigura, παγκόσμιου κολοσσού στην εμπορία βασικών εμπορευμάτων, όπως μέταλλα, ορυκτά και ενέργεια.

Αιτία, η αναμενόμενη «υπερπροσφορά», και ο συνδυασμός της εκτίναξης της παραγωγής με την αδύναμη παγκόσμια οικονομία.

Ο Σάαντ Ραχίμ, οικονομικός διευθυντής της Trafigura, δήλωσε την Τρίτη ότι, νέα έργα γεώτρησης και η επιβράδυνση της ζήτησης ενδέχεται να πιέσουν περαιτέρω τις ήδη χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου την νέα χρονιά.

Το Brent Crude έχει πέσει κατά 16% φέτος, και οδεύει στο να «κλείσει» τη χειρότερη χρονιά του, από το 2020. Οι τιμές αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω, από νέα μεγάλα έργα που θα ενεργοποιηθούν το 2026, μεταξύ άλλων στη Βραζιλία και τη Γουιάνα, σημειώνουν οι Financial Times.

Η ρόλος της ηλεκτροκίνησης στην Κίνα και του «drill, baby, drill» στις ΗΠΑ

Παράλληλα, η ζήτηση από την Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, αναμένεται να σημειώσει βραδύτερη αύξηση λόγω του τεράστιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων της, ο οποίος έχει μειώσει δραστικά τη ζήτηση βενζίνης. Εντωμεταξύ, λόγω των χαμηλών τιμών, ήδη η χώρα έχει ενισχύσει τα στρατηγικά της αποθέματα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί επίσης να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα, την ίδια ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δεσμευτεί στο δόγμα «drill, baby, drill» (εξορύξεις μωρό μου, εξορύξεις) σε μια προσπάθεια να αυξήσει την αμερικανική παραγωγή.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών τα κέρδη για την Trafigura

Η Trafigura ανέφερε καθαρά κέρδη 2,7 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε τον Σεπτέμβριο, ελαφρώς μειωμένα από τα 2,8 δισ. δολάρια του προηγούμενου έτους, που αντιπροσωπεύουν ωστόσο το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών, μετά από χρόνια τεράστιων κερδών που συνδέθηκαν με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το τμήμα της που δραστηριοποιείται στο εμπόριο μη σιδηρούχων μετάλλων κατέγραψε ένα έτος ρεκόρ, εν μέρει λόγω των κερδών που αποκόμισε από την αποστολή χαλκού στις ΗΠΑ εν μέσω των διαταραχών που προκάλεσαν οι ασταθείς δασμολογικοί κανόνες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Trafigura, Ρίτσαρντ Χόλτουμ, δήλωσε ότι η «σημαντική αστάθεια που προκάλεσαν τα πρωτοσέλιδα» ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέασε τις αγορές φέτος και ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί το 2026.

«Στα 50 δολάρια» τις γιορτές των Χριστουγέννων

Ο Μπεν Λάκοκ, επικεφαλής του τμήματος εμπορίας πετρελαίου της εταιρείας, είχε προβλέψει τον Οκτώβριο πως οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι. «Υποψιάζομαι ότι θα φτάσουμε στα 50 δολάρια κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς», είχε δηλώσει τότε.