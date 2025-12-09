Η-resilience-tech-εξαγόρασε-τη-ελληνική-εταιρεία-drones-flybot

Η Resilience Tech ανακοίνωσε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της Flybot, μιας ελληνικής εταιρείας με εξειδίκευση στα πολιτικά drones, στην τεχνική υποστήριξη προϊόντων DJI και στην έρευνα και καινοτομία στον χώρο των μη επανδρωμένων συστημάτων. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της Resilience Tech για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προηγμένων, διασυνδεδεμένων λύσεων στον τομέα της άμυνας.

Μέσα από αυτή τη στρατηγική κίνηση, η Resilience Tech επιδιώκει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών της στους τομείς των UAV, UGV, USV και UUV, να αξιοποιήσει την υφιστάμενη βάση πελατών της Flybot σε άμυνα και πολιτική προστασία, να ξεκινήσει τη διεθνή επέκτασή της από την Ελλάδα με επόμενο βήμα τις αγορές των Βαλκανίων και να δημιουργήσει ένα ενιαίο, διαλειτουργικό οικοσύστημα μη επανδρωμένων πλατφορμών και υποστηρικτικών υπηρεσιών υψηλής αξιοπιστίας.

Το οικοσύστημα της Resilience Tech καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής μη επανδρωμένων συστημάτων, περιλαμβάνοντας UAV υψηλής αυτονομίας, UGV πολλαπλών εφαρμογών, USV για θαλάσσιες επιχειρήσεις και UUV υποβρύχια οχήματα. Μέσω αυτής της ολοκληρωμένης προσέγγισης, η Resilience Tech υποστηρίζει την ανάπτυξη, παραγωγή και συνεχή συντήρηση χιλιάδων μονάδων, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αξιοπιστία και την τεχνολογική αποτελεσματικότητα των λύσεων που παρέχει. Με αυτή την επένδυση, η Resilience Tech επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην τεχνολογική αξιοπιστία, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η Flybot διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα προστασίας κρίσιμων υποδομών καθώς συνεργάζεται ήδη με τον Ελληνικό Στρατό σε εξειδικευμένες εφαρμογές UAV. Η τεχνογνωσία και οι δυνατότητες της Flybot ενισχύουν τη δυνατότητα της Resilience Tech να σχεδιάζει και να υλοποιεί λύσεις υψηλής τεχνολογίας και να αναπτύσσει νέες εφαρμογές στον χώρο των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται με διακριτά brand, αξιοποιώντας όμως κοινές υποδομές, τεχνογνωσία και συνέργειες σε R&D, υποστήριξη και εμπορική ανάπτυξη.

Ο Γενικός Διευθυντής της Resilience Tech, Σταύρος Μεσσήνης, δήλωσε σχετικά:

«Η Flybot αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα dual use σε έναν τομέα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, όπως αυτός των FPV drones, με πελάτες τόσο στην άμυνα όσο και στην πολιτική προστασία. Με την ένταξή της στο οικοσύστημα της Resilience Tech, ενισχύουμε σημαντικά την ικανότητά μας να σχεδιάζουμε, να υλοποιούμε και να υποστηρίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις μη επανδρωμένων συστημάτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.»

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Flybot, Βαγγέλης Ξανθάκης, δήλωσε: «Η σύνδεση της Flybot με τη Resilience Tech, δημιουργεί ένα ισχυρό πυλώνα καινοτομίας και ανάπτυξης εφαρμογών που θα διαμορφώσουν το νέο τοπίο στον χώρο των μη επανδρωμένων. Το DNA των δύο εταιρειών, εγγυάται ότι η μόνη σταθερά μας είναι η συνεχής εξέλιξη«