Κέβιν-Χάσετ-στη-wsj:-«yπάρχουν-πολλά-περιθώρια»-για-μείωση-των-επιτοκίων

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, ο οποίος θεωρείται επίσης φαβορί για την διαδοχή στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας(Fed), δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχει «μεγάλο περιθώριο» για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, αν και εάν ο πληθωρισμός αυξηθεί, ο υπολογισμός μπορεί να αλλάξει.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε ότι, όπως και στη δεκαετία του ’90, βρισκόμαστε σε μια δυνητικά εξαιρετικά μετασχηματιστική περίοδο», δήλωσε ο Χάσετ στο Συμβούλιο Διευθύνοντος Συμβούλων της WSJ.

Ερωτηθείς τι θα έκανε εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να μειώσει τα επιτόκια και δεν θεωρούσε ότι ήταν το σωστό, απάντησε «αν ο πληθωρισμός έχει μειωθεί από 2,5% σε 4%, τότε δεν μπορείτε να μειώσετε τα επιτόκια», σύμφωνα με ένα tweet του δημοσιογράφου της Fed της Wall Street Journal, Νικ Τιμιράος.

Με πληροφορίες από Reuters