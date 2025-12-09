Κέντρο-Αριστείας-core-banking-στη-Θεσσαλονίκη-εγκαινιάζει-η-accenture

Η Accenture ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αριστείας για Κεντρικά Τραπεζικά Συστήματα (Core Banking Center of Excellence – CoE) στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για επιτάχυνση της ψηφιακής ανάπτυξης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Το συγκεκριμένο Κέντρο Αριστείας θα λειτουργεί ως βασικός άξονας για την επανεφεύρεση των κεντρικών τραπεζικών συστημάτων, αξιοποιώντας το cloud, τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα παρέχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους τομείς των καταθέσεων, των δανείων και των διαδικασιών χορήγησης πιστώσεων, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες και βαθιά τραπεζική γνώση, ώστε να βοηθήσει τις τράπεζες να εκσυγχρονίσουν τον ψηφιακό πυρήνα τους και να εισέλθουν δυναμικά στην νέα εποχή της ψηφιακής τραπεζικής.

Εξυπηρετώντας πελάτες της Accenture στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την περιοχή EMEA, το Κέντρο θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε composable, cloud-native και data-driven κεντρικά συστήματα, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία, ανθεκτικότητα και δυνατότητα συνεχούς καινοτομίας σε μεγάλη κλίμακα.

O Γιώργος Παλλιούδης, Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Accenture στην Ελλάδα δήλωσε σχετικά:

«Τα επόμενα χρόνια αναμένουμε ένα κύμα μετεξέλιξης των core banking συστημάτων —τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό— καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχωρούν στον εκσυγχρονισμό των παραχωρημένων συστημάτων που βρίσκονται στον πυρήνα της λειτουργίας τους. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνουν αυτόν τον μετασχηματισμό, ενισχύοντας την ετοιμότητα των τραπεζών στο να αναλάβουν τέτοιας πολυπλοκότητας έργα με μεγαλύτερη σιγουριά και αποδοτικότητα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Με το νέο μας Κέντρο Αριστείας στη Θεσσαλονίκη, επενδύουμε εκ των προτέρων σε αυτό το κύμα μετασχηματισμού, χτίζοντας το ταλέντο και τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πλοηγηθούν με αυτοπεποίθηση σε αυτήν την αναπόφευκτη αλλαγή.»

Ο Αλέξανδρος Μηνάς, Επικεφαλής του Τεχνολογικού Κέντρου της Accenture στη Θεσσαλονίκη πρόσθεσε:

«Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε δυναμικό τεχνολογικό κόμβο με εξαιρετικό ταλέντο και στρατηγικό ρόλο. Το νέο Κέντρο Αριστείας αποδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και επένδυση της Accenture στην Ελλάδα και το στόχο μας να δημιουργήσουμε βιώσιμες, υψηλής αξίας τεχνολογικές δυνατότητες με ουσιαστικό αντίκτυπο για τους πελάτες μας στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.»