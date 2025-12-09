Καραχάλιος:-Μια-γερόντισσα-που-μιλούσε-αραμαϊκά-αποφασίζει-για-την-Καρυστιανού

«Μια γερόντισσα που μιλούσε αραμαϊκά ουσιαστικά ηγείτο ή θα ηγείτο του κινήματος της Μαρίας Καρυστιανού», ανέφερε σε συνέντευξή του o επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος και πρώην συνεργάτης της προέδρου του συλλόγου «Τέμπη 2023».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, ο κ. Καραχάλιος ανέφερε πως η κ. Καρυστιανού είχε σύμβουλο που έκανε την επικοινωνία στα media που δήλωνε «αστρολόγος».

«Μα η γερόντισσα αποφάσιζε τις ημερομηνίες, η γερόντισσα αποφάσιζε αν θα γίνει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, η γερόντισσα αποφάσισε προφανώς και αν ο Καραχάλιος θα συνεχίσει να είναι σύμβουλός σου», σχολίασε.

Ο ίδιος περιέγραψε μια ατμόσφαιρα κρύπτης μοναστηριού σε ένα γραφείο στο Κολωνάκι, όπου συνάντησε την Μαρία Καρυστιανού και τη δικηγόρο της, Μαρία Γρατσία, με έντονο θρησκευτικό στοιχείο αλλά και επικοινωνία μέσω μεταφραστή τεχνητής νοημοσύνης.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο κ. Καραχάλιος:

- sofokleous10.gr

