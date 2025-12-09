Κεπαπτσόγλου-(alpha-bank):-Θα-αυξήσουμε-το-payout-του-μερίσματος-από-το-2026

Το ισχυρό πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων της τράπεζας αλλά και την εξέλιξη της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, ανέλυσε ο Ιάσων Κεπαπτσόγλου, Investor Relations Director της Alpha Bank, στο “27th Annual Capital Link Invest in Greece Forum”, στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πάνελ “Greek Banking Transformed: M&A, Growth & Global Investor Opportunities”, ο κ. Κεπαπτσόγλου σκιαγράφησε την προσέγγιση της Αlpha Bank για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και το ευρύτερο ελληνικό και ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα. Περιέγραψε τους τρεις πυλώνες του πλαισίου κατανομής κεφαλαίων της τράπεζας, που δίνουν προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στις αποδόσεις των μετόχων και στις στρατηγικές εξαγορές.

Προτεραιότητα η οργανική ανάπτυξη

«Το πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων της τράπεζας βασίζεται σε τρεις πυλώνες, ο πρώτος από τους οποίους είναι η οργανική ανάπτυξη και οι επενδύσεις», εξήγησε ο κ. Κεπαπτσόγλου. «Δίνουμε προτεραιότητα στην αξιοποίηση του κεφαλαίου μας για την προώθηση της οργανικής ανάπτυξης, και αυτό περιλαμβάνει σημαντική έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και την επέκταση των δυνατοτήτων μας, για την πιο ολιστική εξυπηρέτηση των πελατών μας».

Ο κ. Κεπαπτσόγλου υπογράμμισε ότι η Αlpha Bank επενδύει σημαντικά στην τεχνολογία και στη δημιουργία νέων προϊόντων, τα οποία όχι μόνο αυξάνουν το δυναμικό εσόδων, αλλά επιτρέπουν επίσης στην τράπεζα να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών της.

«Σήμερα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βιώνει μία μεταβολή. Οι εταιρικές σχέσεις δεν αφορούν πλέον μόνο στη χρηματοδότηση. Οι πελάτες απαιτούν πλέον ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιαγορών, της παροχής συμβουλών, των τραπεζικών συναλλαγών, καθώς και των επενδυτικών και θεματοφυλακών υπηρεσιών. Στην Αlpha Bank εξελισσόμαστε για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις και τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους», πρόσθεσε.

Αύξηση του μερίσματος το 2026

Ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής κατανομής κεφαλαίου της Αlpha Bank είναι η έμφαση στις τακτικές διανομές στους μετόχους. Ο κ. Κεπαπτσόγλου σημείωσε ότι η τράπεζα επανέλαβε την καταβολή μερισμάτων πριν από δύο χρόνια, με τα ποσοστά διανομής να αυξάνονται σταθερά.

«Για το 2025, σκοπεύουμε να διανείμουμε το 50% των δηλωθέντων κερδών, που ανέρχονται σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, με ένα ενδιάμεσο μέρισμα 111 εκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται αργότερα αυτή την εβδομάδα», είπε. «Έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε το ποσοστό αυτό και σκοπεύουμε να το κάνουμε από το 2026 και μετά, καθώς τα κέρδη μας συνεχίζουν να αυξάνονται».

Αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου

Σε ό,τι αφορά στον τρίτο πυλώνα που είναι η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου, ο κ. Κεπαπτσόγλου τόνισε ότι, ενώ η τράπεζα επενδύει σημαντικά στην οργανική ανάπτυξη, διαθέτει επίσης ένα ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα, το οποίο της παρέχει ευελιξία για την πραγματοποίηση στρατηγικών εξαγορών.

«Είμαστε ενεργοί στην πραγματοποίηση συμπληρωματικών εξαγορών, ιδίως σε τομείς που ενισχύουν τα εργοστάσια παραγωγής των προϊόντων μας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους εταιρικούς πελάτες», σημείωσε. «Αυτό μας επιτρέπει να εδραιώσουμε τη θέση μας στην Κύπρο και να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας σε όλη την Ευρώπη».

Ανέφερε επίσης ότι η τράπεζα συνεχίζει να εστιάζει σε στρατηγικές εξαγορές που αυξάνουν τα κέρδη ανά μετοχή, αποφέρουν ελάχιστη απόδοση επενδυμένου κεφαλαίου 15% και ταιριάζουν στους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους της Αlpha Bank. «Διαθέτουμε σημαντική δύναμη για να επιδιώξουμε επιπλέον εξαγορές και θα παραμείνουμε πειθαρχημένοι στην προσέγγισή μας. Εστιάζουμε στην επέκταση των δυνατοτήτων μας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτές οι συναλλαγές ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς μας στόχους και δεν επηρεάζουν τις συνήθεις διανομές μας», είπε.

Η στρατηγική συνεργασία με την UniCredit

Ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής ανάπτυξης της Αlpha Bank είναι η συνεργασία της με την UniCredit, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2023. «Δεν πρόκειται απλώς για μία επένδυση, αλλά για μία στρατηγική συμμαχία που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία», δήλωσε ο κ. Κεπαπτσόγλου, τονίζοντας ότι η συνεργασία αυτή έχει αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη τόσο για την τράπεζα, όσο και για τους πελάτες της.

«Οι πελάτες επωφελούνται πλέον από το διευρυμένο δίκτυο της Αlpha Bank, το οποίο καλύπτει 15 χώρες και ενισχύει τη θέση της τράπεζας ως προτιμώμενου συνεργάτη για περισσότερους από 5.000 εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα», είπε ο Investor Relations Director και συμπλήρωσε: «Η Αlpha Bank ενισχύει την προσφορά της μέσω κοινών πρωτοβουλιών με την UniCredit στους τομείς της εμπορικής χρηματοδότησης, των τραπεζικών συναλλαγών και των πληρωμών σε ξένο νόμισμα, προωθώντας μετρήσιμη ανάπτυξη και εμβαθύνοντας τις σχέσεις με τους πελάτες».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με τη συνεργασία αυτή η Αlpha Bank συμμετέχει σε διεθνείς κοινοπρακτικές δανειοδοτήσεις υπό την ηγεσία της UniCredit, αποκτώντας πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές και διαφοροποιώντας περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, ενώ έχει αποφέρει και λειτουργικές συνέργειες, ιδίως σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η συμμόρφωση και οι προμήθειες, οι οποίες ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Αlpha Bank

«Έχουμε επιτύχει πολλά μαζί, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Κοιτώντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια, να διευρύνουμε την υποδομή τραπεζικών συναλλαγών και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στις κεφαλαιαγορές. Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο διασυνοριακής συνεργασίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα, το οποίο προσφέρει αξία, όχι μόνο στους μετόχους, αλλά και στους πελάτες, τους εργαζόμενους και το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα», κατέληξε ο κ. Κεπαπτσόγλου.