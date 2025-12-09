Κληρώνει για τις παραγραφές – «Βομβαρδισμός» ειδοποιήσεων σε φορολογούμενους με παλιές… αμαρτίες

«Βροχή» πέφτουν τις τελευταίες ημέρες τα «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ σε χιλιάδες φορολογούμενους, που έχουν εντοπιστεί με αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά, μη δηλωμένα ενοίκια, αλλά και με αποκλίσεις στις δηλώσεις ΦΠΑ.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει επιδοθεί σε έναν «αγώνα δρόμου» ώστε στο προσεχές 20ήμερο να στείλει όσο το δυνατόν περισσότερα ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους με παλιές… αμαρτίες, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους. Επισημαίνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, παραγράφεται το δικαίωμα της εφορίας να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε φορολογικές υποθέσεις προ της πενταετίας και μέχρι 15 χρόνια πίσω, ανάλογα με το έτος και τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης.

Οι Πράξεις Προσδιορισμού

Ως προς τον χρόνο έκδοσης και αποστολής του ειδοποιητηρίου και της Πράξης Προσδιορισμού του Φόρου, υπάρχει μια ασάφεια, καθώς με μια ερμηνεία της νομοθεσίας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για να μπορέσει να ασκήσει το δικαίω μα επιβολής φόρων στις υποθέσεις που πλησιάζουν σε παραγραφή, το Δημόσιο πρέπει να προβλέψει χρονικό περιθώριο 20 ημερών για τον φορολογούμενο, προκειμένου να καταθέσει τυχόν διαφωνία με τα ευρήματα των ελεγκτών και τα προς καταβολή ποσά.

Ωστόσο, η ΑΑΔΕ διαφωνεί με αυτή την προσέγγιση, και όπως έχει αναφέρει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών σε αποφάσεις της, η κοινοποίηση της Πράξης με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου μπορεί να γίνει έως και την 31η Δεκεμβρίου του έτους παραγραφής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι βασίζονται σε δεδομένα αποδοχών, συντάξεων, επιχειρηματικών αμοιβών, μερισμάτων και τόκων, καθώς και σε πληροφορίες από το περιουσιολόγιο και διεθνείς φορολογικές ανταλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα από τον ελεγκτικό μηχανισμό, πριν κλείσει «ταμείο» για το 2025, έχει δοθεί στον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεων όλων των «υπόπτων» που έχουν «ανοιχτές» υποθέσεις με την εφορία. Αυτό, μάλιστα, γιατί με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα ή οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων δεν αποτελούν πλέον σε καμία περίπτωση «συμπληρωματικά στοιχεία» που είναι ικανά να δικαιολογήσουν, εν όψει και των επιταγών της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, την επιμήκυνση της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων.

Χιλιάδες ειδοποιητήρια

Για ακόμη μια χρονιά, στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι να μην ξεφύγουν δεκάδες παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, που μπορεί να στερήσουν από τα ταμεία του Δημοσίου σημαντικά έσοδα, καθώς οι υποθέσεις τους βρίσκονται ήδη στο «κατώφλι» της παραγραφής. Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, οι ελεγκτές των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων έχουν ήδη στείλει όσο το δυνατόν περισσότερα ειδοποιητήρια με εκτιμώμενα ποσά φόρου, βασισμένα στα διαθέσιμα στοιχεία της φορολογικής αρχής, για να μη «χαθούν» υποθέσεις. Ο έλεγχος επικεντρώθηκε σε συνταξιούχους και μισθωτούς με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, φορολογουμένους με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα και ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι δηλώσεις μέχρι και το 2009

Επισημαίνεται βέβαια ότι προτεραιότητα έχει δοθεί στις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις του έτους 2019, οι οποίες και παραγράφονται πρώτες στο τέλος του τρέχοντος έτους, εκτός φυσικά εάν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία που βάσει της νομοθεσίας παρατείνουν την παραγραφή στα 10 έτη, ή άλλα δεδομένα όπως η υποβολή ή μη φορολογικών δηλώσεων που τροποποιούν τους χρόνους παραγραφής.

Στο πλαίσιο αυτό στο «μικροσκόπιο» μπήκαν: