Κώτσηρας:-Λύνουμε-προβλήματα-ανταποκρινόμενοι-στις-ανάγκες-της-κοινωνίας

Βάζουμε τάξη στη διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών, των σχολαζουσών κληρονομιών και των δωρεών προς το Δημόσιο και λύνουμε προβλήματα, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των πολιτών. Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου της χώρας, με τρόπο οργανωμένο, με διαφάνεια και ευελιξία, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και απλοποίηση διαδικασιών. Συστήνεται νέος ευέλικτος φορέας για την εκκαθάριση αδρανών κοινωφελών περιουσιών και δίνονται ουσιώδη φορολογικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των δωρεών.

Παράλληλα, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά φορολογικών και άλλων παρεμβάσεων με σημαντική κοινωνική διάσταση. Ενδεικτικά:

Πρώτον, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Ικανοποιείται, με τον τρόπο αυτό, ένα χρόνιο αίτημα των εθελοντών και τονώνεται εμπράκτως ο εθελοντισμός.

Δεύτερον, διορθώνεται ο τρόπος υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος των περιπτέρων και των καταστημάτων ψιλικών ειδών, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας τους.

Τρίτον, διευθετείται μια χρόνια εκκρεμότητα με την παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγαρέων, με οφέλη για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και την καθημερινότητα των πολιτών.

Τέταρτον, με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα για τη στήριξη των πληγέντων στο Μάτι και τη Μάνδρα.

Όπως επισήμανε ο κ. Κώτσηρας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί καθημερινά να λύνει προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των πολιτών. «Οφείλουμε να ακούμε την ελληνική κοινωνία και τα αιτήματα που υπάρχουν», «προκειμένου να δίνουμε λύσεις», με μέθοδο, οργάνωση και υπεύθυνη διαχείριση των οικονομικών της χώρας. Πρόσθεσε δε ότι η πρόοδος που έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στο γεγονός ότι, από «μαύρο πρόβατο» την περίοδο 2015-2019, η Ελλάδα έχει σήμερα Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποψήφιο για το Eurogroup. Αυτό δείχνει ότι «υπάρχει μια σημαντική βελτίωση που πρέπει να διαφυλάξουμε», υπογράμμισε, καταλήγοντας, ο κ. Κώτσηρας.