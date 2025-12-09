Μακέδος-(tmeΔe):-Οι-υποδομές-είναι-μηχανισμός-προστασίας-απέναντι-στην-κλιματική-κρίση

Στον τριπλό και καταλυτικό ρόλο του ΤΜΕΔΕ στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μακέδος.

Στον τριπλό και καταλυτικό ρόλο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο πραγματοποιείται 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περιγράφοντας τους στόχους του Συνεδρίου, ο κ. Μακέδος έθεσε ως μείζονα ζητήματα «την ανάδειξη της σημασίας της χρηματοδότησης, την κλιματική διακινδύνευση, την ασφάλεια και τις τεχνικές προδιαγραφές, τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, την αστική ανθεκτικότητα και τη νέα βιομηχανική πολιτική σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες και την καινοτομία, μέσα από βιώσιμες στρατηγικές, που ισορροπούν, την κλιματική ευθύνη, με την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και θωρακίζουν το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας».

Ο κ. Μακέδος περιέγραψε τον ρόλο του ΤΜΕΔΕ στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση ως «τριπλό και καταλυτικό» καθώς, όπως εξήγησε, συμβάλλει «με την ενίσχυση της τεχνικής ικανότητας του κλάδου, με χρηματοδοτικά εργαλεία, για την ένταξη της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, αλλά και την κατάλληλη συμβουλευτική για την πρόσβαση σε κεφάλαια που απαιτεί η νέα εποχή». Επιπλέον, το ΤΜΕΔΕ παρεμβαίνει, όπως επισήμανε «με την ενίσχυση της διαφάνειας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας, μέσα από σύγχρονες διαδικασίες ελέγχου, αντικειμενικών κανόνων, και αυστηρών προτύπων αξιολόγησης που αποσκοπούν στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος», ενώ όπως τόνισε ο κ. Μακέδος «ενδυναμώνει τον θεσμικό διάλογο και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό».

Ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ σημείωσε ότι η Ελλάδα «πρέπει να πρωτοπορήσει με στρατηγική για τις υποδομές, με ευρεία χρήση της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και των big data, με έργα που μειώνουν τους κινδύνους, με ισχυρές συνεργασίες της Πολιτείας με την Ευρώπη και του τεχνικού κόσμου και της επιστημονικής κοινότητας, με την αγορά και την Αυτοδιοίκηση».

«Οι υποδομές δεν είναι μόνο “έργα”, είναι μηχανισμός προστασίας και ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στη δυσλειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, στον διεθνή ανταγωνισμό και στην ενεργειακή αβεβαιότητα» υπογράμμισε ο κ. Μακέδος προσθέτοντας ότι «είναι μηχανισμός, παραγωγικότητας, βιωσιμότητας και οικονομικής ισχύος που θωρακίζουν τη χώρα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, καθώς εξασφαλίζουν, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την κοινωνική συνοχή και ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον».

Περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η Ελλάδα, ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ χαρακτήρισε το 2025 ως «μια χρονιά πίεσης, αλλά και ωρίμανσης». Όπως σημείωσε «από τη μια πλευρά αντιμετωπίζουμε το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, τις αυστηρότερες απαιτήσεις για ένταξη των ESGs κριτηρίων στο επιχειρηματικό μας σχεδιασμό, αλλά και την πίεση για επενδύσεις σε τεχνολογία, προσωπικό και πιστοποιήσεις, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα».

Έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον κλιματικό κίνδυνο που όπως είπε «είναι εδώ» αναφέροντας τις επιπτώσεις των μεγάλων φυσικών καταστροφών όπως οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, με κόστος άνω των 3,5 δισ. ευρώ. «Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προειδοποιήσει, ότι χωρίς άμεση δράση, το κόστος της κλιματικής κρίσης μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δισ. ευρώ έως το 2100 και αυτό δεν είναι απλώς αριθμοί, είναι ηχηρές επισημάνσεις για το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας μας» υπενθύμισε.

Ο κ. Μακέδος υπογράμμισε την ανάγκη «να μεταπηδήσουμε από τη διαπίστωση στην κατεύθυνση και στον σχεδιασμό, από την ανησυχία στη δράση». «Είναι στο χέρι μας να σχεδιάσουμε μέσα από τη θεσμική μας συνεργασία, τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο και να συμβάλουμε ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και αποτελεσματικού οδικού χάρτη, για ένα μέλλον, που συνδέει την επιστημονική γνώση με την πράξη και την καινοτομία με την κοινωνική ευθύνη» τόνισε κλείνοντας ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ και δεσμεύτηκε για την έμπρακτη στήριξη στον τεχνικό κόσμο, τη συστηματική παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και τη συμβολή στη δημιουργία ενός σταθερού και δίκαιου πλαισίου για τις επόμενες γενιές.