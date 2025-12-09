Μεγάλου-(Πειραιώς):-Η-συμφωνία-με-την-Εθνική-Ασφαλιστική-εδραιώνει-την-ηγετική-μας-θέση

«Οι τράπεζες μεσαίου μεγέθους αποτελούν τη χρυσή τομή καθώς είναι αρκετά μεγάλες για να καινοτομούν, αλλά και αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα», ανέφερε ο Χ. Μεγάλου.

Στο διεθνές τραπεζικό συνέδριο των Financial Times «Global Banking Summit» που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, συμμετείχει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Το Financial Times Global Banking Summit αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια του χρηματοπιστωτικού κλάδου, που διοργανώνεται ετησίως από τους Financial Times στη βρετανική πρωτεύουσα. Συγκεντρώνει ηγετικά στελέχη τραπεζών, ρυθμιστικών αρχών, επενδυτικών οργανισμών και κορυφαίους οικονομικούς αναλυτές από όλο τον κόσμο, με στόχο την εξέταση των πλέον κρίσιμων προκλήσεων και τάσεων του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Έχει εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς για τη διεθνή τραπεζική κοινότητα και ως χώρος όπου παρουσιάζονται ιδέες και διαμορφώνονται στρατηγικές που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία.