Μηδενίζουν οι εκκρεμότητες από το Δουβλίνο ΙΙΙ για τις πιθανές επιστροφές χιλιάδων μεταναστών από την Ευρώπη στην Ελλάδα – Τι προβλέπει η συμφωνία

Μία σημαντική συμφωνία πέτυχε η Ελλάδα όσον αφορά στις χιλιάδες περιπτώσεις μεταναστών και προσφύγων οι οποίοι είχαν φύγει σε άλλες χώρες της ΕΕ και τα κράτη μέλη αιτούνταν την επιστροφή τους στην χώρα μας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει μετά και τις συναντήσεις που είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στις Βρυξέλλες στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., μηδενίζονται οι εκκρεμότητες που απορρέουν από το Δουβλίνο ΙΙΙ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου “clean slate” για τις παλαιές υποθέσεις, το οποίο απαλλάσσει τη χώρα από τον χρόνιο κίνδυνο μαζικών επαναπροωθήσεων για αιτήσεις ασύλου προηγούμενων ετών.

Το μέτρο αφορά πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν αναχωρήσει από την Ελλάδα προς άλλα κράτη της ΕΕ χωρίς το δικαίωμα και στη συνέχεια οι χώρες αυτές ζητούσαν την επιστροφή τους στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2015 περίπου 515.000 άτομα με εκκρεμή αιτήματα ασύλου ή με σχετικές διαδικασίες έφυγαν παράνομα από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, η Γερμανία, από το 2020, έχει ζητήσει να επιστραφούν στην Ελλάδα περίπου 100.000 άτομα για τα οποία, με βάση το τότε ισχύον σύστημα, η χώρα θεωρούνταν αρμόδια να εξετάσει τις αιτήσεις ασύλου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε διμερή συνάντηση που είχε χθες με τον Γερμανό ομόλογό του στις Βρυξέλλες και με πλήρη συναντίληψη για την υφιστάμενη μεταναστευτική κατάσταση, συμφώνησαν – εν αναμονή της πλήρους εφαρμογής του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – στη διαγραφή όλων των εκκρεμών υποθέσεων του παρελθόντος.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι εκκρεμότητες αυτές, που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, διαγράφονται, ενώ η Ελλάδα αναλαμβάνει από τις 12 Ιουνίου 2026 και μετά την ευθύνη εξέτασης νέων αιτήσεων. Επί της ουσίας, διαγράφονται όλες οι υφιστάμενες περιπτώσεις, ενώ δεν θα προσμετρηθούν ούτε όσες προκύψουν κατά τους επόμενους επτά μήνες, έως τον Ιούνιο του 2026.

Με τη συμφωνία “clean slate”, η ελληνική πλευρά «κερδίζει» την οριστική διαγραφή και το κλείσιμο των παλαιών υποθέσεων, αναλαμβάνοντας παράλληλα ρητά την ευθύνη για τα πρόσωπα που θα εισέρχονται στη χώρα από τις 12 Ιουνίου 2026 και μετά. Η Ελλάδα δεσμεύεται ότι από εκείνο το χρονικό σημείο θα εξετάζει κανονικά τις αιτήσεις επιστροφής σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του Συμφώνου.

Αντίστοιχα, η γερμανική πλευρά αποκομίζει όφελος στο πεδίο της «αλληλεγγύης» του νέου Συμφώνου, καθώς – σύμφωνα με τις πληροφορίες – για την πρώτη περίοδο εφαρμογής, από τις 12 Ιουνίου 2026 και μετά, δεν θα καταβάλει προς την Ελλάδα το πακέτο «solidarity» που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Με βάση το νέο Σύμφωνο, οι χώρες που δέχονται μεταναστευτική πίεση δικαιούνται αλληλεγγύη είτε μέσω οικονομικής στήριξης είτε μέσω μετεγκαταστάσεων. Συνολικά, η Γερμανία θα παρείχε αλληλεγγύη για 4.000 άτομα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου. Ωστόσο, αυτό δεν θα υλοποιηθεί έως τον Ιούνιο του 2027, όπως προκύπτει από τη νέα συμφωνία.

Κατά συνέπεια, ενώ η Ελλάδα απαλλάσσεται από έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο παλαιών υποθέσεων στο πλαίσιο του Δουβλίνου, η γερμανική πλευρά αποφεύγει την ενεργοποίηση των μηχανισμών αλληλεγγύης για συγκεκριμένο αριθμό προσώπων.

Οπως υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, η λύση στο μεταναστευτικό δεν είναι οι επιστροφές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. «Η λύση στο μεταναστευτικό είναι η φύλαξη συνόρων. Ας είμαστε ειλικρινείς, κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για προστασία συνόρων με αποτροπή και όχι μόνο με search and rescue. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό να εκκινήσει το PACT με διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος στο πλαίσιο του Δουβλίνο».