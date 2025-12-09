Μικτές-τάσεις-στο-κλείσιμο-της-wall-street

Με μικρές μεταβολές έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση, καθώς η Wall Street έχει στραμμένο το βλέμμα της στην αυριανή απόφαση της Φέντεραλ Ριζέρβ για την πορεία των επιτοκίων.

Ο S&P 500 υποχώρησε οριακά, κατά 0,09%, κλείνοντας στις 6.840,51 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,13% στις 23.576,49 μονάδες. Ο Dow Jones έπεσε κατά 179,03 μονάδες ή 0,38%, για να τερματίσει στις 47.560,29 μονάδες. Ο δείκτης των 30 blue chip επιβαρύνθηκε από την πτώση της μετοχής της JPMorgan λόγω υψηλότερων του αναμενομένου προβλέψεων για τα έξοδα του 2026.

Οι επενδυτές αναμένουν την πολυαναμενόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια την Τετάρτη, η οποία θα είναι η τελευταία για το έτος. Οι αγορές στοιχηματίζουν ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει εκ νέου το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης, όπως έκανε στις συνεδριάσεις του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Τα προθεσμιακά συμβόλαια υποδηλώνουν πιθανότητα 87% για μείωση, συγκριτικά με το λιγότερο από 67% περίπου έναν μήνα πριν, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Η προσδοκία της επιτοκιακής μείωσης βοήθησε τον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 να φτάσει σε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Οι μειώσεις επιτοκίων μπορούν να ωφελήσουν περισσότερο τις μικρότερες εταιρείες, επειδή το κόστος δανεισμού τους συνδέεται περισσότερο με τα επιτόκια της αγοράς απ’ ό,τι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ενώ τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να διευρύνουν την οικονομική ανάπτυξη σε περισσότερους κλάδους.

«Αν και μια μείωση επιτοκίου μοιάζει σχεδόν βέβαιη σε αυτό το σημείο, οι οικονομικές προβλέψεις της Fed και τα σχόλια του προέδρου Τζερόμ Πάουελ θα παίξουν μεγάλο ρόλο στο πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, αλλά ίσως να καθορίσουν τον τόνο για το υπόλοιπο του μήνα», δήλωσε στο CNBC ο Μπρετ Κένγουελ, αναλυτής επενδύσεων στις ΗΠΑ στην eToro. «Μετά την πρόσφατη διόρθωση σε μετοχές και crypto, οι επενδυτές που αναλαμβάνουν ρίσκο ελπίζουν ότι η Fed θα προλειάνει το έδαφος για ένα ράλι στο τέλος του έτους, αντί να ρίξει κρύο νερό στην πρόσφατη ανάκαμψη».

Ο Κένγουελ σημείωσε ότι η Fed ισορροπεί ανάμεσα σε πολλούς παράγοντες ενόψει της απόφασης: επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, θολό μακροοικονομικό περιβάλλον, οικονομικά στοιχεία που καθυστέρησαν λόγω του ιστορικού shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης και προσδοκίες για νέο πρόεδρο της Fed.

«Υπάρχουν πολλά κινούμενα μέρη για τη Fed το 2026… Το βασικό ερώτημα είναι αν η Fed θα μπορέσει να κρατήσει έναν υποστηρικτικό τόνο εάν αυτοί οι παράγοντες παραμείνουν και το 2026 ή αν η διπλή εντολή της θα συγκρατήσει τα περιστέρια», είπε.

Προς το παρόν, ο Ρον Αλμπαχάρι, επικεφαλής επενδύσεων της LNW, πιστεύει ότι άλλη μία μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας και ένα “επιθετική” αφήγημα είναι «ήδη ενσωματωμένες» στις τιμές. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά θα μπορούσε να αρχίσει να στρέφει ακόμη περισσότερο την προσοχή της προς την επόμενη φάση της ηγεσίας της Fed, τόσο ως προς το ποιος θα ηγηθεί όσο και ως προς το πώς θα διοικήσει, δεδομένου ότι η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο του 2026, είπε.

«Οι άγριες διακυμάνσεις που είχαμε στις προσδοκίες για μείωση επιτοκίου τον Δεκέμβριο – από σχεδόν 100%, σε 30% και πάλι πίσω στο 90 με 100% – μου λένε ότι ο μηχανισμός επικοινωνίας της Fed μάλλον έχει “σπάσει”. Πιθανότατα χρειάζεται διόρθωση. Η νέα ηγεσία που θα αναλάβει, όποια κι αν είναι, μάλλον θα επικεντρωθεί στο να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης της καθοδήγησης. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί και κάτι θετικό», είπε ο Αλμπαχάρι επίσης στο CNBC.

Στην ευρύτερη αγορά, η CVS ήταν μεταξύ των κερδισμένων της συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 4% αφού η αλυσίδα φαρμακείων ανακοίνωσε καλύτερη του αναμενόμενου πρόβλεψη για τα κέρδη του επόμενου έτους.