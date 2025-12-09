Μπιλ-Γκέιτς:-Γιατί-η-τεχνητή-νοημοσύνη-θα-γίνει-υπέρ-ανταγωνιστική

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε ότι ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με υψηλές αποτιμήσεις ενδέχεται να χάσουν έδαφος.

Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε ότι ορισμένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με υψηλές αποτιμήσεις ενδέχεται να χάσουν έδαφος σε έναν «υπερ-ανταγωνιστικό» κλάδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν αν υπάρχει φούσκα που πλησιάζει στο «σκάσιμο».

«Η AI είναι το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει σήμερα», δήλωσε ο ιδρυτής της Microsoft και φιλάνθρωπος στο CNBC κατά την Εβδομάδα Οικονομικών του Άμπου Ντάμπι, εν μέσω αυξημένων κεφαλαιακών δαπανών και μιας σειράς κυκλικών συμφωνιών που προκαλούν νευρικότητα στην αγορά.

«Σημαίνει αυτό άραγε ότι όλες αυτές οι εταιρείες με υψηλές αποτιμήσεις θα είναι νικήτριες; Όχι, θα είναι ένα υπερ-ανταγωνιστικό περιβάλλον», τόνισε ο Γκέιτς.

«Η AI είναι φούσκα μόνο με την έννοια ότι δεν θα αυξηθούν όλες αυτές οι αποτιμήσεις. Κάποιες θα μειωθούν», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η AI είναι «μια βαθιά σημαντική τεχνολογία που θα αναδιαμορφώσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία γι’ αυτό».

Πολλές εταιρείες AI έχουν αποτιμήσεις πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο. Οι Palantir και Tesla έχουν λόγο P/E -δηλαδή σχέση μεταξύ τιμής μετοχής και κερδών ανά μετοχή- πάνω από 200, συγκριτικά με τον μέσο όρο των εταιρειών του S&P 500 που κυμαίνεται γύρω στο 25.

Υπενθυμίζεται ότι οι παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν τον Νοέμβριο, καθώς οι φόβοι για μια πιθανή φούσκα κερδών εντάθηκαν.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι «ένα λογικό ποσοστό αυτών των εταιρειών δεν θα αξίζει τόσο πολύ».

«Η ΑΙ θα αλλάξει θεμελιωδώς τη ζωή»

Παρά την υπερβολική φούσκα σε ορισμένα τμήματα του κλάδου, ο Γκέιτς τόνισε ότι η AI θα αλλάξει θεμελιωδώς τη ζωή προς το καλύτερο, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία πως είναι μια βαθιά σημαντική και πραγματική τεχνολογία που θα προσφέρει ποικίλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της εκπαίδευσης και της γεωργίας.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το Ίδρυμα Gates και άλλοι διεθνείς ηγέτες και φιλάνθρωποι δεσμεύτηκαν να δώσουν $1,9 δισ. για την καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας, παρέχοντας εμβόλια σε εκατομμύρια παιδιά και ενισχύοντας τα συστήματα υγείας για την προστασία από άλλες προληπτικές ασθένειες.

Ο Γκέιτς προέβλεψε ότι το επόμενο έτος θα είναι σημαντικό για την παγκόσμια υγεία. «Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις υπέροχες δωρεές που μόλις λάβαμε και να τις χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά. Θα είναι μια χρονιά όπου θα πειραματιστούμε με πολλά από αυτά τα εργαλεία AI: τον εικονικό γιατρό, τη στήριξη όλων των αφρικανικών διαλέκτων, τον γεωργικό σύμβουλο… οι περισσότεροι άνθρωποι στην Αφρική είναι αγρότες με πολύ μικρές εκτάσεις και σήμερα η παραγωγικότητα είναι πολύ χαμηλή», ανέφερε. «Θέλουμε να αυξήσουμε δραματικά την παραγωγικότητά τους, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι εφικτό», πρόσθεσε.