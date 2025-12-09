Νέα-χρηματοδοτικά-εργαλεία-επιταχύνουν-την-πράσινη-και-ψηφιακή-μετάβαση

Οι επενδύσεις στην καινοτομία και την πράσινη μετάβαση βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου που διοργανώνει το ΤΜΕΔΕ.

Οι επενδύσεις στην καινοτομία και την πράσινη μετάβαση βρέθηκαν στο επίκεντρο της θεματικής «Καινοτομία και χρηματοδοτικά εργαλεία για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία», στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Παπακυρίλλου (ΕΑΤ): Ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις για καινοτομία και πράσινη μετάβαση – Έρχεται Carbon Tracker για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξης αποτελούν βασικές μας στοχεύσεις, με κύριο μέλημα τη διεύρυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση», είπε η Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), κάνοντας ειδική μνεία στην επιτυχημένη συνεργασία με το ΤΜΕΔΕ για το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ με στόχο τη διευκόλυνση του τεχνικού κλάδου.

Η κυρία Παπακυρίλλου εστίασε στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε ΜμΕ να σηκώσουν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. «Προβλέπεται μία επιχορήγηση κεφαλαίου, όπου το 15% μπορεί να επιστρέψει στον επιχειρηματία, εφόσον καλυφθούν ορισμένα κριτήρια καινοτομίας, τα οποία συμφωνούνται στην αρχή, ενώ επιπλέον 5% συνδέεται με τους κανόνες του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης», περιέγραψε.

Όπως επισήμανε, πολλές και διαφορετικές ανάγκες των επιχειρήσεων που καινοτομούν και δραστηριοποιούνται στην πράσινη μετάβαση καλύπτει και το ΤΕΠΙΧ 3. Τόνισε και τη σημασία να λαμβάνονται υπόψιν στον σχεδιασμό των επιμέρους εργαλείων ειδικά χαρακτηριστικά, όπως η νησιωτικότητα.

Ανέδειξε, συγχρόνως, την ανάγκη να στηριχθούν οι ΜμΕ προκειμένου να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κριτηρίων ESG, ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες που προκύπτουν σε σχέση με τις μεγάλες βιομηχανίες. «Ευελπιστούμε ότι σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα θα βρούμε εργαλεία, ειδικά από τη στιγμή που αυτά γίνονται και κριτήρια στην πιστοληπτική διαδικασία», σημείωσε.

Σε αυτό το πεδίο, η ΕΑΤ έχει θέσει στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων την πλατφόρμα ESG Τracker, μέσω της οποίας έχουν ήδη αυτοαξιολογηθεί πάνω 15 χιλιάδες επιχειρήσεις. «Βλέπουμε ότι το κομμάτι του περιβάλλοντος δυσκολεύει πολύ της μικρομεσαίες. Όταν η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δανειοδοτούμε έχουν κάτω από επτά υπαλλήλους, το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει κάποιος εξειδικευμένος σε αυτά τα θέματα», επισήμανε, εντοπίζοντας ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα σε θέματα εκπαίδευσης και συμμετοχής των γυναικών.

Επόμενο βήμα, όπως είπε η κυρία Παπακυρίλλου, θα είναι η διάθεση ενός εργαλείου Carbon Tracker, που θα επιτρέψει με απλή μεθοδολογία να μετρήσει μια ΜμΕ τις εκπομπές ρύπων ανεβάζοντας τιμολόγια.

Σταμπουλίδης: 14 δισ. η συνεισφορά του Υπερταμείου στην εθνική οικονομία για το 2025

Στη συνολική συνεισφορά του Υπερταμείου στην ελληνική οικονομία το 2025, ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, αναφέρθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου (Growthfund), Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δίνοντας το στίγμα της επόμενης χρονιάς. «Για εμάς, το 2026 ο “Pharos” θα είναι φάρος για την συμμετοχή μας στον τομέα της τεχνολογίας», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος σε ένα από τα πρώτα AI Factory στην Ευρώπη, που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Προσδοκούμε πέρα από το να κινητοποιήσουμε ελληνικές επιχειρήσεις, να προσελκύσουμε και επενδυτές από το εξωτερικό, ώστε η χώρα μας πέρα από απλός πελάτης των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών, να γίνει τόπος παραγωγής τεχνολογίας», επισήμανε. Υπογράμμισε, ακόμη, τον στόχο του νέου Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών να πολλαπλασιαστεί μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, το αρχικό κεφάλαιο των 350 εκατ. ευρώ.

«Πολλές φορές είναι εύκολο να πετάμε τη μπάλα στην εξέδρα, λέγοντας πως δεν έχουμε λεφτά. Έχουμε λεφτά, αλλά χρειαζόμαστε ρεαλιστικό σχεδιασμό, συναινέσεις και πολιτική ωριμότητα. Σήμερα, λείπει η διαχρονική συνυπευθυνότητα για να πετύχουμε μεγάλους εθνικούς στόχους», επισήμανε ο κ. Σταμπουλίδης.

«Αν είχαμε ώριμες μελέτες από δήμους, περιφέρειες και το κεντρικό κράτος, δεν θα δίναμε καθημερινό αγώνα για να προλάβουμε τα 18 δις. του Ταμείου Ανάκαμψης ή δεν θα κάναμε τα έργα-γέφυρες στο ΕΣΠΑ, που έχουν καταντήσει αστεία», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου. Για τα ζητήματα της συντήρησης των υποδομών, έφερε ως παράδειγμα το ΟΑΚΑ, υπογραμμίζοντας πως αν υπήρχε σοβαρό σχέδιο, τότε δεν θα χρειάζονταν σήμερα 135 εκατ. για την αναβάθμισή του.

Σχολιάζοντας πως «το ΕΣΠΑ όπως έχει στηθεί από την Ε.Ε. είναι πιο αργό και από την καθυστέρηση», τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να βελτιωθεί η απορρόφηση και η αποτελεσματικότητα των δράσεων. Έτσι, μέσω του PPF, τον Ιούνιο του 2026 θα έχουν παραδοθεί 93 ανακαινισμένα νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας, θα έχουν παραδοθεί όλοι οι εξοπλισμοί του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, που ξεπερνούν το 1 δισ.

Ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε πως το κυβερνητικό πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης» θα προχωρήσει, προκειμένου να ανακουφιστεί το αστικός ιστός, ενώ το Υπερταμείο θα αναλάβει την επιτάχυνση του προγράμματος του Υπουργείου Οικογένειας για την κοινωνική αντιπαροχή, με την κατασκευή 10 ακινήτων.

Αναφερόμενος στην επιτυχία των αποκρατικοποιήσεων, που παραδοσιακά υλοποιεί το Υπερταμείο από την εποχή του ΤΑΙΠΕΔ, εξήρε την απόφαση το 50% των επενδύσεων στα λιμάνια να επανεπενδύονται σε όσα μένουν στο κρατικό χαρτοφυλάκιο. Ειδική αναφορά έκανε στην ολοκλήρωση των έργων 22 εκατ. για την εκβάθυνση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και τη σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό.

Επίσης, όπως είπε, στο τέλος του μήνα θα παραδοθεί αποκατεστημένο το λιμάνι του Βόλου, μετά τις καταστροφές του Daniel. «Για να μην πάνε, όμως, χαμένα τα 8 εκατ. της επένδυσης, θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση, να προχωρήσει σε έργα που θα αντέχουν στην επόμενη πλημμύρα», σημείωσε.

Τέλος, υπογράμμισε πως έχει έρθει η ώρα για την επόμενη φάση τόσο της Αττικής Οδού, καθώς σήμερα το πλήθος των οχημάτων έχει ήδη υπερβεί τις δυνατότητες του άξονα, όσο και της Εγνατίας Οδού, η παραχώρηση της οποίας βρίσκεται μετά από 10 χρόνια προσπαθειών στη Βουλή.