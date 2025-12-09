Νέος-ceo-στη-bmw

Ο 56χρονος Σέρβος διετέλεσε ως επικεφαλής παραγωγής και εργάζεται για τον όμιλο από το 1993, ενώ σπούδασε στη Γερμανία και στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης

Τον Μίλαν Νεντελίκοβιτς διόρισε ως τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της BMW με ισχύ από τις 14 Μαΐου 2026, το αρμόδιο εποπτικό συμβούλιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας που λανσάρει μια νέα γενιά μοντέλων σε ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς.

Ο 56χρονος Σέρβος διετέλεσε ως επικεφαλής παραγωγής και εργάζεται για τον όμιλο από το 1993, ενώ σπούδασε στη Γερμανία και στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης και εντάχθηκε στην BMW ως ασκούμενος. Εργάστηκε σε διάφορα πόστα της BMW στη Γερμανία πριν ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο το 2019.

Ο νυν CEO, Όλιβερ Τσίπσε θα παραιτηθεί, κατόπιν κοινής απόφασης με το εποπτικό συμβούλιο, στα τέλη της 13ης Μαΐου 2026 – την ημέρα που έχει προγραμματιστεί για την ετήσια γενική συνέλευση του Ομίλου.

Ο 61χρονος θα παραδώσει τα ηνία μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που αγωνίζεται να βρει τα πατήματά της εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού από την Κίνα και υψηλών δασμών των ΗΠΑ.

Αυτές οι προκλήσεις οδήγησαν την BMW να υποβαθμίσει το guidance για τα κέρδη του 2025 τον Οκτώβριο και να βασιστεί στο πρώτο μοντέλο της αμιγώς ηλεκτρικής σειράς “Neue Klasse” που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη το 2026.