Νέο-wyndham-grand-στο-παραλίμνιο-καταφύγιο-Ουνταϊπούρ-της-Ινδίας

Η Wyndham Hotels & Resorts εγκαινίασε το Wyndham Grand Udaipur Fatehsagar Lake, σηματοδοτώντας την άφιξη ενός νέου ορόσημου στην καρδιά του Ρατζαστάν της Ινδίας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το resort, που βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Aravalli και εκτείνεται σε μια έκταση 26 στρεμμάτων λίγα μόλις λεπτά από τη λίμνη Fatehsagar, εντάσσεται στο επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο των 90 Wyndham Grand σε κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως και αποτελεί ιδανική επιλογή για γάμους, εκδηλώσεις και πολυτελείς διαμονές.

Για τον επίσημο εορτασμό των εγκαινίων, προσκλήθηκε μια ομάδα σημαντικών προσωπικοτήτων του κλάδου και τοπικών αξιωματούχων, γιορτάζοντας τη νέα αυτή προσθήκη στο «στέμμα» του Ουνταϊπούρ. Τις αφίξεις καλωσόρισαν ροδοπέταλα, το παραδοσιακό tika, το τελετουργικό σημάδι στο μέτωπο, και το pagdi, το χαρακτηριστικό τουρμπάνι που προσφέρεται ως ένδειξη τιμής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον αδιαμφισβήτητο τόνο του Ρατζαστάν. Οι εορτασμοί ζωντάνεψαν με τους χορευτές Kachi Ghodi, τους παραδοσιακούς ήχους των οργάνων algoza και kamaycha και μια σειρά από live γαστρονομικούς σταθμούς.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής:

«Τα εγκαίνια του Wyndham Grand Udaipur Fatehsagar Lake αποτελούν μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, καθώς φέρνουμε το κορυφαίο brand μας στην Ινδία. Αποτελεί απόδειξη της δύναμης των τοπικών μας συνεργασιών και δείχνει πόσο βαθιά αντηχούν τα brands μας σε προορισμούς που δεν προσφέρουν μόνο πλούσια κουλτούρα και θερμή φιλοξενία, αλλά και ουσιαστικές, βιωματικές εμπειρίες ταξιδιού. Με τα παλάτια και τις γαλήνιες λίμνες του Ουνταϊπούρ ως σκηνικό, το ξενοδοχείο αντικατοπτρίζει πλήρως την ταυτότητα του Wyndham Grand, εκλεπτυσμένες διαμονές που αποπνέουν αυθεντικότητα, σύνδεση και αβίαστη κομψότητα».

Ένα παραλίμνιο καταφύγιο στην καρδιά του Ουνταϊπούρ

Γνωστό εδώ και αιώνες ως η «Βενετία της Ανατολής», το Ουνταϊπούρ είναι ένας τόπος όπου συναντώνται λίμνες, ρομαντικά παλάτια και μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά. Με φόντο τα επιβλητικά βουνά, το Wyndham Grand Udaipur Fatehsagar Lake βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως ο ναός Jagdish, ο χώρος Shilpgram και το City Palace που υψώνεται πάνω από τη λίμνη Pichola.

Στο εσωτερικό, τα 140 δωμάτια και σουίτες συνδυάζουν σύγχρονη άνεση με παραδοσιακές λεπτομέρειες, όπως Gokhda sit-outs εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική των παλατιών, πολυτελή μπάνια από μάρμαρο και υδρομασάζ σε επιλεγμένες σουίτες. Η μελλοντική πτέρυγα Palace Wing θα προσθέσει 60 ακόμη δωμάτια, συνδυάζοντας τον κλασικό χαρακτήρα με υψηλού επιπέδου σχεδιασμό. Ως resort αυστηρά χορτοφαγικής κουζίνας, η γαστρονομία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας, με τα Pyaala, Shakahari και O Sian να προσφέρουν προσεγμένα ινδικά και διεθνή πιάτα με φρέσκα, τοπικά υλικά.

Για όσους γιορτάζουν μια ξεχωριστή στιγμή, διοργανώνουν γάμο ή συγκεντρώνονται για δουλειά ή αναψυχή, το ξενοδοχείο προσφέρει μια σειρά από ευρύχωρους χώρους, από το μεγαλύτερο αμφιθέατρο του Ουνταϊπούρ μέχρι μια εντυπωσιακή αίθουσα χορού και τον ατέλειωτο κήπο Vintage Lawn που μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες επισκέπτες κάτω από τα αστέρια. Οι μέρες κυλούν ανάμεσα στην θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα, τις χαλαρωτικές τελετουργίες του κέντρου χαλάρωσης Zivaya Spa ή άλλες δραστηριότητες όπως τένις, μπάντμιντον, μπάσκετ, βόλεϊ και κρίκετ. Υπηρεσίες concierge, παιδική φροντίδα, προσωπικός butler και έξυπνες λεπτομέρειες όπως στούντιο για νύφες και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων διασφαλίζουν μια εμπειρία πραγματικά αβίαστη από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα αναβαθμισμένο καταφύγιο, διαμορφωμένο από τη μαγεία του ίδιου του Ουνταϊπούρ.

Ο κ. Chirag Maroo, ιδιοκτήτης του Wyndham Grand Udaipur, δήλωσε τα εξής:

«Στόχος μας με το Wyndham Grand Udaipur Fatehsagar Lake ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο βαθιά συνδεδεμένο με το πνεύμα του Ουνταϊπούρ. Έναν τόπο όπου τα πρωινά ξεκινούν δίπλα στη λίμνη, τα απογεύματα περνούν εξερευνώντας παλάτια και αγορές και τα βράδια αποπνέουν τη ζεστασιά της αυθεντικής φιλοξενίας του Ρατζαστάν. Από το εντυπωσιακό αμφιθέατρο μέχρι τα δωμάτια εμπνευσμένα από τα παλάτια και τις ήσυχες γωνιές σχεδιασμένες για περισυλλογή, κάθε λεπτομέρεια δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει στους ταξιδιώτες μια αίσθηση ανακάλυψης και απόδρασης».

Οι διαμονές ξεκινούν από 133 δολάρια, με δυνατότητα εξαργύρωσης δωρεάν διανυκτερεύσεων στις 30.000 πόντους Wyndham Rewards ανά διανυκτέρευση.

Περισσότερες πληροφορίες στο wyndhamhotels.com.