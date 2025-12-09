Ντέιβιντ Έλισον: Ο άνθρωπος πίσω από την «τρικλοποδιά» στο Netflix για την Warner Bros –  Γιος δισεκατομμυριούχου, λάτρης του «Top Gun» και για λίγο ηθοποιός

Δεν είχε προλάβει να κοπάσει ο «θόρυβος» της ανακοίνωσης ενός από τα πιο μεγάλα deal του 2025 για την εξαγορά της Warner Bros Discovery από το Netflix, έναντι σχεδόν 83 δισ. δολαρίων, και η Paramount Skydance βγήκε στην αντεπίθεση.

Η Paramount Skydance απάντησε χθες με μια πρόταση επιθετικής εξαγοράς της Warner Bros Discovery, που κατατίθεται απευθείας στους μετόχους και ξεπερνά εκείνη του Netflix κατά 18 δισ. δολάρια.

Ο Ντέιβιντ Έλισον που βρίσκεται στο «τιμόνι» της Paramount προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ανεβάζοντας το τελικό τίμημα στα 108 δισ. δολάρια και επιχειρώντας να ακυρώσει εν τη γενέσει της τη συμφωνία της Warner Bros Discovery με τη Netflix που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Ποιος είναι όμως ο Ντέιβιντ Έλισον που προσπαθεί να «θάψει» το deal που έκλεισε το Netflix;

Ο Ντέιβιντ Έλισον είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance. Ο πατέρας του είναι ο πολυδισεκατομμυριούχος Λάρι Έλισον, συνιδρυτής και CEO της Oracle και μεγάλος υποστηρικτής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη εκφράσει τις ενστάσεις του για το deal μεταξύ Netflix και Warner Bros Discovery.

Στα πρώτα του σχόλια ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε πως θα εμπλακεί στην απόφαση των εποπτικών αρχών για την εξαγορά, σημειώνοντας ότι το Netflix έχει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» το οποίο θα «αυξηθεί κατά πολύ» εάν προχωρήσει η συμφωνία. Ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς», κάτι που «θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την παρέμβαση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, αξίζει να σημειωθεί ότι εταιρεία που διευθύνει ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, συμμετέχει στην προσπάθεια εξαγοράς της Warner Bros. Discovery. Πρόκειται για την Affinity Partners.

Ο 42χρονος Λάρι Έλισον ίδρυσε την Skydance το 2006, έχοντας λάβει και την βοήθεια του πατέρα του, του οποίου η περιουσία ανέρχεται σε 277 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του -.

Μετά την συγχώνευση της Skydance με την Paramount, ήταν γνωστό ότι ο Λάρι Έλισον έβαλε στο μάτι τη Warner Bros. Discovery.

Λατρεία για τις πτήσεις λόγω «Top Gun»

Στο μεταξύ, η Skydance έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες με ταινίες όπως οι «Mission Impossible: Ghost Protocol» και «Baywatch», και συνολικά έσοδα στο box office άνω των 8 δι. δολαρίων. Η συμφωνία συγχώνευσης αποτίμησε την Skydance στα 4,75 δισ. δολάρια. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήταν το «Top Gun: Maverick», το οποίο έγινε η δεύτερη ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του 2022, κερδίζοντας σχεδόν 1,5 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Ο ίδιος ο Ντέιβιντ Έλισον έχει πάθος με τις πτήσεις το οποίο οφείλεται στην πρώτη ταινία «Top Gun», που παρακολούθησε ως παιδί. Ο δισεκατομμυριούχος πατέρας του, του αγόρασε ένα αεροπλάνο στην ηλικία των 13 ετών και έκαναν μαθήματα μαζί. Στα 17 του, ο Έλισον είχε αρχίσει να συμμετέχει σε αεροπορικές επιδείξεις εκτελώντας εναέρια ακροβατικά.

Στην πορεία ωστόσο παράτησε τις πτήσεις και τις επιδείξεις για να ξεκινήσει σπουδές στον κινηματογράφο, τις οποίες επίσης παράτησε αργότερα, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος.

Προτού καταλήξει να γίνει στέλεχος στον χώρο της ψυχαγωγίας, ο Έλισον δοκίμασε επίσης για λίγο την τύχη του ως ηθοποιός. Το 2006, εμφανίστηκε σε μια ταινία της Skydance με τίτλο «Flyboys», η οποία αφορά Αμερικανούς πιλότους που πέταξαν για τη Γαλλική Πολεμική Αεροπορία στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία κόστισε περίπου 65 εκατ. δολάρια, αλλά είχε απογοητευτικές εισπράξεις αφού κέρδισε μόλις 18 εκατ. δολάρια περίπου, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

Η συγχώνευση με την Paramount

Η σχέση της εταιρείας του Έλισον με την Paramount χρονολογείται από το 2011, όταν η Skydance συγχρηματοδότησε με το στούντιο την ταινία «Αληθινό θράσος» των αδερφών Κοέν.

Η ταινία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένου του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, και βγάζοντας περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Η αδερφή του Έλισον, Μέγκαν, συμμετέχει επίσης στα κινηματογραφικά πράγματα. Η εταιρεία παραγωγής της, Annapurna Pictures, είναι πίσω από κυκλοφορίες ταινιών όπως οι «Zero Dark Thirty», «Her», «American Hustle» και «Phantom Thread», οι οποίες έλαβαν όλες υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Η συγχώνευση των Skydance και Paramount, ένα deal αξίας 8 δισ. δολαρίων, ολοκληρώθηκε επίσημα τον Αύγουστο. Ο Έλισον ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της νεοσύστατης εταιρείας, Paramount Skydance.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, προχώρησε σε απολύσεις, απομακρύνοντας 1.000 υπαλλήλους τον Οκτώβριο. Ανακοίνωσε επίσης ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες περικοπές. Εξακόσιοι υπάλληλοι έλαβαν πακέτα αποζημίωσης και παραιτήθηκαν.

Ο Έλισον έχει επίσης τοποθετήσει την Μπάρι Βάις στην αρχισυνταξία του CBS News. Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα έφυγε από το τμήμα Opinion των New York Times το 2020 και αργότερα ίδρυσε και την «anti-woke» πλατφόρμα The Free Press, την οποία απέκτησε η Paramount Skydance για περίπου 150 εκατ. δολάρια.

Ο Έλισον συνέχισε τις κινήσεις τους προσλαμβάνοντας την βετεράνο του Netflix, Σίντι Χόλαντ, και δαπανώντας 7,7 δισ. δολάρια για τα δικαιώματα του UFC.

Η Warner Bros είναι το επόμενο απόκτημα που θέλει ο Έλισον.

Η Paramount Skydance είχε υποβάλει ανταγωνιστική προσφορά έναντι των Netflix και Comcast για την εξαγορά της εταιρείας. Ωστόσο, η Warner Bros. Discovery αποδέχτηκε τελικά την προσφορά του Netflix να αγοράσει τις δραστηριότητες streaming και στούντιο της εταιρείας έναντι 72 δισ. δολαρίων.

Ο Έλισον προσπαθεί τώρα να ανατρέψει την κατάσταση. Στις 8 Δεκεμβρίου, η Paramount Skydance υπέβαλε την επιθετική πρόταση εξαγοράς.

«Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της Paramount και της Warner Bros. Discovery συνιστά μια μεγάλη ευκαιρία για την ενίσχυση τόσο των εταιρειών όσο και της βιομηχανίας ψυχαγωγίας στο σύνολό της», έγραψε ο Έλισον στο υπόμνημα προς τους εργαζόμενους της εταιρείας, σύμφωνα με το Business Insider.

«Το κίνητρό μας για την Warner Bros. Discovery ήταν σταθερό από την αρχή», ανέφερε επίσης. «Αγαπάμε αυτόν τον κλάδο και πιστεύουμε βαθιά στο μέλλον του», συνέχισε προσθέτοντας ότι το storytelling είναι προϊόν που εξάγει η Αμερική.

