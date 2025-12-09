Ξεκινά-η-εφαρμογή-του-δυναμικού-(πορτοκαλί)-τιμολογίου

H έναρξη προσφοράς των νέων πορτοκαλί τιμολογίων θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους.

Υπεγράφη από τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.κ. Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο, η Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του δυναμικού (πορτοκαλί) τιμολογίου.

Στο πλαίσιο της σταθερής δέσμευσης της Κυβέρνησης για την αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη διεύρυνση των διαθέσιμων τιμολογίων στην αγορά, η έναρξη προσφοράς των νέων πορτοκαλί τιμολογίων θα ενισχύσει το εύρος επιλογών των καταναλωτών (πράσινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί) και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ελάφρυνση των βαρών για ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η νέα επιλογή για τους καταναλωτές έχει ως στόχο να επωφεληθούν αυτοί από τις χαμηλότερες τιμές που διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά, ιδίως τις μεσημεριανές ώρες υπερπαραγωγής των ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, η προσφορά των πορτοκαλί τιμολογίων αναμένεται να εκκινήσει από τους προμηθευτές από την 1η Φεβρουαρίου 2026 για τους μεγάλους πελάτες (επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κ.α.) και από την 1η Απριλίου 2026 για τους μικρούς πελάτες (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις).