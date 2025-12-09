Οι-κλάδοι-που-θα-πρωταγωνιστήσουν-στις-προσλήψεις-το-α’-τρίμηνο-του-2026

«Ποδαρικό» με ενισχυμένες προοπτικές απασχόλησης κάνει το 2026, καθώς η ελληνική αγορά εργασίας συνεχίζει να κινείται σε θετική τροχιά.

Σύμφωνα με τη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το α’ τρίμηνο του 2026, 520 Έλληνες εργοδότες – που συμμετείχαν στην έρευνα – αναμένουν περαιτέρω άνοδο των επιπέδων στελέχωσης, με τον δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) να διαμορφώνεται στις 19 μονάδες, αυξημένο κατά 3 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8 μονάδες σε ετήσια βάση.

Το 31% των εργοδοτών δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν το προσωπικό τους, το 14% αναμένουν μείωση, το 52% προβλέπουν ότι τα επίπεδα στελέχωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ το 3% δεν είναι βέβαιοι.

Ωστόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα τοποθετείται στο τελευταίο μισό των χωρών ως προς τις συνολικές προσδοκίες για απασχόληση, υπολειπόμενη κατά 5 μονάδες του παγκόσμιου μέσου όρου.

Σε ποιους κλάδους καταγράφονται οι ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης

Όπως προκύπτει από την έρευνα, ο κλάδος της Τεχνολογίας, των Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (43%) καταγράφει τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης, σημειώνοντας άνοδο 16 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, ο κλάδος του Τουρισμού, τα Ξενοδοχεία & η Εστίαση (35%) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση ανάμεσα σε όλους τους κλάδους, με ενίσχυση 41 μονάδων. Ακολουθεί η Βιομηχανία (34%), με αύξηση 16 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο συγκρατημένες προοπτικές καταγράφονται στους κλάδους:

Εμπόριο & Logistics (17%)

Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (11%)

Κατασκευές & Ακίνητα (9%)

Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες (9%)

Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (5%)

Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (4%)

Ειδική αναφορά αξίζει και ο κλάδος της Πληροφορικής, ο οποίος παρουσιάζει προοπτικές απασχόλησης 36%. Ο συγκεκριμένος κλάδος σχηματίστηκε από τη συνένωση υποτομέων τεχνολογίας και υπηρεσιών πληροφορικής που προέρχονται από διάφορους κλάδους, όπως η Βιομηχανία, η Τεχνολογία, τα Μέσα & Τηλεπικοινωνίες και οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι λόγω της επικάλυψης με άλλους κλάδους, ο κλάδος της Πληροφορικής παρακολουθείται ξεχωριστά και δεν συγκρίνεται άμεσα με τους υπόλοιπους της έρευνας.

Οι βασικοί λόγοι αύξησης της στελέχωσης είναι:

Η εταιρεία αναπτύσσεται, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις: 34%

Επέκταση σε νέους τομείς, απαιτώντας νέους ρόλους: 27%

Κάλυψη θέσεις που άνοιξαν λόγω αποχωρήσεων εργαζομένων πριν το προηγούμενο τρίμηνο: 23%

Οι λόγοι μείωσης της στελέχωσης είναι:

Οι οικονομικές προκλήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση: 30%

Παρατηρούνται αποχωρήσεις προσωπικού, με αποτέλεσμα οι κενές θέσεις να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν άμεσα. 24%

Η αυτοματοποίηση μείωσε την ανάγκη για ορισμένους ρόλους: 23%

Οι προοπτικές ανά γεωγραφική περιοχή

Αττική (21%) : Παραμένει η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια. Το NEO είναι σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

: Παραμένει η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια. Το NEO είναι σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο κατά σε σχέση με πέρυσι. Υπόλοιπη Ελλάδα (18%) : Καταγράφει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο, με αύξηση 8 μονάδων .

: Καταγράφει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο, με αύξηση . Βόρεια Ελλάδα (12%): Κατατάσσεται τρίτη, με σταθερά θετικές προοπτικές.

Οι προσδοκίες ανά μέγεθος επιχείρησης

Οι Οργανισμοί με 50–249 εργαζόμενους (33%) παρουσιάζουν τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης, καταγράφοντας άνοδο 8 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο. Οι Οργανισμοί με 10–49 εργαζόμενους (14%) εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση, με ενίσχυση 11 μονάδων. Θετικές προοπτικές καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους, με τις περισσότερες να ενισχύονται τόσο τριμηνιαία όσο και ετήσια.

Όπως ανάφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece, Χαράλαμπος Καζαντζίδης, «τα αποτελέσματα της Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για το 1ο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας συνεχίζει να κινείται σε σταθερά θετική τροχιά». «Οι προοπτικές ενισχύονται τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, με τους κλάδους: Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες και Τουρισμό, Ξενοδοχεία & Εστίαση να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο. Παράλληλα, η βελτίωση που καταγράφεται στο σύνολο των κλάδων ενισχύεται από σταθερούς οικονομικούς δείκτες, όπως η ισχυρή κατανάλωση, οι αυξημένες επενδύσεις και η ενδυνάμωση της παραγωγής, με τη μεταποιητική δραστηριότητα να δείχνει ιδιαίτερη δυναμική» πρόσθεσε ο κ. Καζαντζίδης. Σημείωσε ακόμη πως «η ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες παραμένει υψηλή και η ικανότητα των οργανισμών να προσελκύουν και να αναπτύσσουν τους κατάλληλους ανθρώπους θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας».

Ο παγκόσμιος «χάρτης»

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το 1ο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες, καταγράφει σταθερές προοπτικές πρόσληψης στο 24%, με αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι πιο αισιόδοξες προοπτικές πρόσληψης καταγράφονται στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών και Ασφαλειών (32%), της Τεχνολογίας, των Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (29%) και των Κατασκευών και Ακινήτων (27%). Αντίθετα, πιο επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εργοδότες στον Δημόσιο Τομέα, την Υγεία & τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (20%), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και Φυσικών Πόρων (22%) και το Εμπόριο & Logistics (23%).

Οι μεσαίες επιχειρήσεις (250–999 εργαζόμενοι) καταγράφουν τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης διεθνώς, με ποσοστό 28%.

H Βραζιλία (54%) καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στις προθέσεις προσλήψεων παγκοσμίως. Η Ευρώπη και Μέση Ανατολή καταγράφει τις χαμηλότερες προσδοκίες με ποσοστό 20%, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (46%) να προηγούνται, ενώ Ηνωμένο Βασίλειο (13%), Ρουμανία (0%) και Σλοβακία (-3%) σημειώνουν τις πιο αδύναμες επιδόσεις.