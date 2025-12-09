Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Tuesday, December 9
    ΟΠΑΠ:-Μετοχές-ύψους-e5,7-εκατ.-αγόρασε-η-allwyn-τη-Δευτέρα-(9/12)
    ΟΠΑΠ: Μετοχές ύψους €5,7 εκατ. αγόρασε η Allwyn τη Δευτέρα (9/12)

    ΟΠΑΠ: Μετοχές ύψους €5,7 εκατ. αγόρασε η Allwyn τη Δευτέρα (9/12)

    Επιχειρήσεις 1 Min Read
    ΟΠΑΠ: Μετοχές ύψους €5,7 εκατ. αγόρασε η Allwyn τη Δευτέρα (9/12)

    Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ότι την 8 Δεκεμβρίου 2025 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

    – Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    – Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    – Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

    σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

    Την 8 Δεκεμβρίου 2025, η AIAG απέκτησε 309.892 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,3895 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 5.698.758,93 ευρώ.

    Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs).

    #ΟΠΑΠ #ALLWYN

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com