Ο-Τραμπ-θα-καταβάλει-στους-Αμερικανούς-αγρότες-12-δισεκατομμύρια-δολάρια

Πακέτο βοήθειας ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να μοιράσει στους Αμερικανούς αγρότες ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι αγρότες τον ψήφισαν στις εκλογές και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της χώρας. «Δώδεκα δισεκατομμύρια είναι πολλά χρήματα», τόνισε.

Ο Λευκός Οίκος περιέγραψε το πακέτο ως βοήθεια για τους αγρότες που είχαν πληγεί από την Προέδρου Τζο Μπάιντεν, από το υψηλό κόστος και τα προγράμματα ισότητας και ένταξης, που προωθήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η υπουργός Αγροτικής Οικονομίας, Μπρουκ Ρόλινς ευχαρίστησε τον Τραμπ, τον οποίο αποκάλεσε «το καλύτερο αφεντικό στον κόσμο». Ανακοίνωσε ότι τα χρήματα θα καταβληθούν στους αγρότες μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Αμερικανίδα υπουργός διευκρίνισε ότι 11 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε αγρότες που καλλιεργούν καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι, ρύζι και βαμβάκι. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια θα διατεθούν για τους υπόλοιπους αγρότες.

Η διαδικτυακή πύλη Politico έγραψε ότι η ανακοίνωση για το πακέτο βοήθειας έγινε μετά από μήνες υποσχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ για παροχή βοήθειας στους αγρότες που υποφέρουν από τις επιπτώσεις των εμπορικών συγκρούσεων και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής. Οι Αμερικανοί αγρότες δυσκολεύονταν, μεταξύ άλλων, επειδή μόλις που μπορούσαν να πουλήσουν σόγια στην Κίνα, τον κύριο πελάτη τους.

Οι εξαγωγές σόγιας στην Κίνα

Η κατάσταση έχει έκτοτε ομαλοποιηθεί, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι η Κίνα έχει δεσμευτεί να αγοράσει εκατομμύρια τόνους σόγιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προβλέπεται μάλιστα ότι τα επόμενα τρία χρόνια, το Πεκίνο θα αγοράζει κάθε χρόνο, 25 εκατομμύρια τόνους αμερικανικής σόγιας

Η Washington Post έγραψε ότι από τη σύνοδο κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στα τέλη Οκτωβρίου, το Πεκίνο είχε αγοράσει μόνο το ένα τέταρτο της συμφωνημένης ποσότητας, αλλά η αμερικανική κυβέρνηση είναι βέβαιη ότι αυτό θα αυξηθεί.

«Οι αγρότες έχουν υποστηρίξει πολιτικά τον Τραμπ, αλλά οι εμπορικές του πολιτικές και οι συχνά μεταβαλλόμενοι δασμοί, τους ανησυχούν», έγραψε η Washington Post.