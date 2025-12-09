Πεδίο-επενδυτικών-ευκαιριών-για-υψηλή-ανάπτυξη-η-Ελλάδα

Στις εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει πλέον η Ελλάδα, αναφέρθηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του 27ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum.

Απευθυνόμενος στο κοινό του Capital Link Invest in Greece Forum, o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις «ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης» που προσφέρει η χώρα μας, ενώ παράλληλα έκανε λόγο για «εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς».

Επίσης, αναφερόμενος στον χρηματοοικονομικό κλάδο, τόνισε πως «προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους άμεσων ξένων επενδύσεων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη και την αυξανόμενη ευημερία», ενώ, προβαίνοντας σε μια σύντομη πρόβλεψη, εκτίμησε πως «το 2026 θα είναι ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και φυσικά για τους διμερείς δεσμούς Ελλάδας – ΗΠΑ».

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Εντελώς διαφορετικός ο τραπεζικός τομέας

Για τη βελτιωμένη εικόνα που επικρατεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα μίλησε με τη σειρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς, επικεντρώνοντας στην αλλαγή στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος μέσα σε λίγα χρόνια.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η προηγούμενη φορά που μίλησα στο συνέδριο Capital Link ως πρόεδρος της ΕΕΤ ήταν το 2014. Τότε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρισκόταν σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Σήμερα, περίπου μια δεκαετία αργότερα, η κατάσταση είναι εντυπωσιακά διαφορετική, ενώ οι προοπτικές είναι επίσης πολύ καλές».

Ο κ. Ζανιάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα των τραπεζών. «Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτόν των τραπεζών της Ευρωζώνης, ενώ σε όρους συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας οι ελληνικές τράπεζες υπερτερούν ελαφρώς. Η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών τώρα υπερισχύει αυτών της Ευρωζώνης, ενώ το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται πολύ κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και σίγουρα στα καλύτερά του από την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη» είπε χαρακτηριστικά. Συνεπώς, πρόσθεσε, «ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει αποκαταστήσει τον ρόλο του στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας».

Πιο σημαντικό ίσως, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΕΕΤ, είναι πως οι προοπτικές είναι επίσης ιδιαίτερα θετικές, λόγω της αναμενόμενης γρήγορης ανάπτυξης της οικονομίας μεσοπρόθεσμα, του χαμηλού δείκτη δανείων/καταθέσεις και της χρηματοδότησης των νοικοκυριών, που τώρα αρχίζει να ανακάμπτει.

«Σε ρόλο επιταχυντή το Euronext»

«Το Euronext αναλαμβάνει τον ρόλο επιταχυντή για την περαιτέρω ένταξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων». Αυτό δήλωσε χθες στη Νέα Υόρκη ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, στη διάρκεια επενδυτικού συνεδρίου, προσθέτοντας ότι «η επιτυχημένη εξαγορά του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική πρόοδο προς την υλοποίηση αυτής της φιλόδοξης στρατηγικής. Η ενοποίηση αυτή βασίζεται στον συνδυασμό των μοναδικών πλεονεκτημάτων που η Ελλάδα διαχρονικά επιδεικνύει: αριστεία, καινοτομία και κορυφαία επιχειρηματικότητα».

Επίσης, ο κ. Μπουζνά ανέφερε ότι «οι Έλληνες επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε εταιρείες εισηγμένες στο Euronext και σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά θα επωφεληθούν από την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με τις ευρωπαϊκές αγορές και από το εναρμονισμένο πλαίσιο μετασυναλλακτικών υπηρεσιών».

Ακόμη, ο κ. Μπουζνά υπογράμμισε πως «οι διεθνείς επενδυτές θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση ελληνικών εταιρειών μέσω της ενιαίας πλατφόρμας του Euronext, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα της αγοράς. Η Ελλάδα θα λειτουργεί με τις ίδιες υπερσύγχρονες υποδομές που χρησιμοποιούν και οι πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε παγκόσμια κλίμακα».