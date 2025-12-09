Προς-επανυποβολή-της-δεσμευτικής-πρότασης-για-το-safe

Σε επανυποβολή της δεσμευτικής πρότασης των προγραμμάτων της για τη συμμετοχή της στο μηχανισμό SAFE με βάση τις ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (Εθνικό Επενδυτικό Πλάνο) οφείλει να προχωρήσει η Ελλάδα, κατόπιν σχετικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (The SAFE Task Force).

Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου 2025 ζητά από την Ελλάδα να περιοριστεί στη διεκδίκηση δανείων ύψους 787 εκατ. ευρώ, έναντι των δανείων ύψους 1,24 δισ. ευρώ που διεκδίκησε η χώρα μας στη δεσμευτική της πρόταση την 29 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αλλάξει το σύνολο των αιτούμενων δανείων στα 787 εκατ. ευρώ από 1,24 δισ.ευρώ και όχι το συνολικό ύψος των προγραμμάτων που θα παραμείνει στα 2,9 δις.ευρώ καθώς έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το 12ετές ΜΠΑΕ.

Αναλυτικά στην επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα «να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής ενός επενδυτικού σχεδίου SAFE που να ευθυγραμμίζεται με το ενδεικτικό κατανεμημένο ποσό των 787 εκατ. ευρώ και να πληροί τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας του κανονισμού SAFE» αν και η χώρα μας είχε δηλώσει στις 29 Νοεμβρίου 2025 ότι «η ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού ύψους 787 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελληνική Δημοκρατία δεν αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί…» και είχε ζητήσει «με σεβασμό από τη DG Defis να επανεξετάσει αυτήν την κατανομή και να την αυξήσει σημαντικά στο ζητούμενο επίπεδο».

Σύμφωνα με την επιστολή «η Επιτροπή ακολούθησε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης, της αναλογικότητας και της διαφάνειας για την κατανομή ενδεικτικών ποσών δανείων Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελάχιστα και μέγιστα ποσά δανείων που ζητήθηκαν έχουν ληφθεί υπόψη».

Να σημειωθεί ότι η χώρα μας το καλοκαίρι 2025 είχε δηλώσει το κατώτερο και το ανώτερο ύψος δανείων που μπορούσε να διεκδικήσει μέσω SAFE, με βάση τις δυνατότητες του δημοσιονομικού της χώρου έως το 2030. Τελικά οι χώρες ζήτησαν το ύψος των δανείων που είχαν προαιτηθεί και προεγκριθεί και δεν περίσσεψαν τελικά χρήματα για να γίνει ανακατανομή, όπως ήλπιζε η Ελλάδα για τα δάνεια που αιτήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2025.