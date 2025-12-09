Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές – Το ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις της Fed

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως πτωτικά την Τρίτη (9/12), μετά τις απώλειες στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές τηρούσαν στάση αναμονής ενόψει της απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ στις 10 Δεκεμβρίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας, ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 50.651,50 μονάδες, σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.

Τα κέρδη του τεχνολογικού κλάδου περιόρισαν τις απώλειες του Nikkei, με εταιρείες όπως η Konica Minolta να σημειώνουν άνοδο 5,72% και η κατασκευάστρια ημιαγωγών Disco Corp να ενισχύεται κατά 4,66%, ανάμεσα στους κορυφαίους κερδισμένους του δείκτη.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,27% στις 4.143,55 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε πτώση 1,50% στις 25.381,50 μονάδες, σημειώνοντας τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή της Ασίας, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε κατά 0,37% στις 3.909, 52 μονάδες. Ο SZSE Component κινήθηκε κι εκείνος πτωτικά κατά 0,40% στις 13.277,36 μονάδες.

Παράλληλα, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 σημείωσε πτώση 0,31% στις 25.882,45 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 μειώθηκε κατά 0,45% στις 8.585,9 μονάδες, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της χώρας να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 3,6%, όπως αναμενόταν.