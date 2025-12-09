Πυρά-Σιμόπουλου-κατά-των-αγροτών:-«Η-κυβέρνηση-εκβιάζεται-από-τα-αγροτικά-μπλόκα»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τα βέλη του στις αγροτικές κινητοποιήσεις έστρεψε ο βουλευτής της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για «ακραίους» οι οποίοι εκβιάζουν την κυβέρνηση. «Την ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις του εκβιασμού, η κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί με μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα», υποστήριξε κατά την εισήγησή του για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας: «η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο παρά τα μπλόκα τα αγροτικά έχουν επικρατήσει οι ακραίοι. Είτε επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις, είτε με χαμόγελα κλιμακώνουν τις διεκδικήσεις τους».

«Από ποιον εκβιάζεται κ. συνάδελφε;» διερωτήθηκε σκωπτικά ο εισηγητής τους ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, καλώντας την κυβερνητική πλειοψηφία να ξεκαθαρίσει εάν υιοθετεί τη θέση του κ. Σιμόπουλου. «Μήπως εκβιάζονται οι αγρότες; Μήπως έχετε δημιουργήσει τεράστιο νέφος δυσπιστίας; Άλλος είναι εκβιαζόμενος και όχι η κυβέρνηση» συνέχισε κατηγορώντας την κυβέρνηση για απουσία αγροτικής πολιτικής με τους αγρότες να βρίσκονται «ένα βήμα πριν την απελπισία που οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις», τόνισε.

Να μηn «δυναμιτίζει το κλίμα» κάλεσε την κυβέρνηση ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Μαρία Κομνηνάκα του ΚΚΕ να κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία ότι είναι η δική της αδιαλλαξία «που κλείνει τα αεροδρόμια, τα τελωνεία, τα λιμάνια».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.