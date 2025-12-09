Πώς-παρακολουθούν-οι-απατεώνες-τις-online-αγορές-σας.-Και-αποσπούν-χρήματα

Την περίοδο των γιορτών οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται κατακόρυφα. Και μαζί τους αυξάνονται και οι απάτες. Οι απατεώνες γνωρίζουν ότι οι χρήστες περιμένουν ειδοποιήσεις για παραγγελίες, πακέτα και παραδόσεις.

Εκμεταλλεύονται αυτή την αναμονή για να παγιδεύσουν τα θύματα μέσω ψεύτικων -, SMS ή σελίδων tracking, κλέβοντας στοιχεία καρτών, κωδικούς και προσωπικά δεδομένα. Με τις σωστές κινήσεις, όμως, οι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν.

1. Fake tracking pages: Οι ψεύτικες σελίδες «παρακολούθησης δεμάτων»

Είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική.

Οι απατεώνες στέλνουν SMS ή - που μοιάζουν με εταιρείες courier, με κείμενα όπως:

Το δέμα σας δεν παραδόθηκε, πατήστε εδώ για να το παρακολουθήσετε

Εκκρεμεί επιβεβαίωση διεύθυνσης

Χρειάζεται μικρή πληρωμή για εκτελωνισμό

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ψεύτικη σελίδα tracking. Εκεί το θύμα καλείται να εισάγει:

προσωπικά στοιχεία

αριθμό κάρτας

κωδικούς e-banking

Αυτά αποστέλλονται απευθείας στους δράστες.

2. Παρακολούθηση - για παραστατικά αγορών

Οι απατεώνες παρακολουθούν - μέσω:

phishing

παραβιασμένων κωδικών

κακόβουλων εφαρμογών σε κινητά

Στόχος τους δεν είναι μόνο το -, αλλά οι επιβεβαιώσεις παραγγελιών.

Με αυτά τα δεδομένα μπορούν να:

φτιάξουν ρεαλιστικό phishing (“η παραγγελία σας έχει πρόβλημα”)

μιμηθούν γνωστά e-shops

στείλουν ψεύτικα αιτήματα πληρωμής

Όσο πιο πραγματική φαίνεται η παραγγελία, τόσο πιο εύκολο το θύμα πέφτει στην παγίδα.

3. SMS spoofing: Οι απατεώνες εμφανίζονται ως Courier στο κινητό σας

Το SMS spoofing επιτρέπει στον δράστη να στείλει μήνυμα που εμφανίζεται:

ως ACS

ως ELTA Courier

ως FedEx

ως DHL

ή ακόμη “Parcel Delivery”

Τα ψεύτικα SMS μπαίνουν στην ίδια συνομιλία με τα αυθεντικά — ο χρήστης δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι αληθινό.

Αυτό αυξάνει δραστικά την πιθανότητα κλικ σε κακόβουλο link.

4. Εκκρεμότητες πληρωμής: Η παγίδα του 1,50 ευρώ

Πολύ συχνή απάτη:

Το δέμα σας δεν μπορεί να παραδοθεί λόγω ανεπαρκών στοιχείων. Πληρώστε 1,50€ για επαναπροώθηση.

Το ποσό είναι μικρό, ώστε να μην κινεί υποψίες.

Ο χρήστης εισάγει στοιχεία κάρτας → οι απατεώνες τα αποθηκεύουν και αδειάζουν λογαριασμούς.

5. Παρακολούθηση δημόσιων Wi-Fi

Σε καφετέριες/ξενοδοχεία οι δράστες μπορούν να παρακολουθήσουν:

επισκέψεις σε e-shop

login σε -

tracking πακέτων

πληρωμές

Με αυτόν τον τρόπο συλλέγουν στοιχεία που στη συνέχεια χρησιμοποιούν για στοχευμένο phishing.

6. Κακόβουλα apps παρακολούθησης παραγγελιών

Πολλές εφαρμογές υπόσχονται tracking για όλα τα courier.

Μερικές:

ζητούν υπερβολικά δικαιώματα (SMS, -)

εντοπίζουν παραγγελίες

διαβάζουν ειδοποιήσεις push

Με αυτά τα δεδομένα οι δράστες μπορούν να εξατομικεύσουν την απάτη.

7. Social media: ψεύτικες σελίδες που μιμούνται γνωστά e-shops

Σε Facebook/Instagram εμφανίζονται:

Ads για “flash sales”

Σελίδες που μιμούνται μεγάλες εταιρείες

Fake shops που δεν στέλνουν προϊόντα

Συνήθως ζητούν πληρωμή με κάρτα σε μη ασφαλές περιβάλλον.

Πώς να προστατευτείτε — οι πιο αποτελεσματικές κινήσεις

1. Μην πατάτε ποτέ σε link από SMS ή - courier

Πηγαίνετε χειροκίνητα στο site της εταιρείας.

2. Χρησιμοποιήστε αριθμό παρακολούθησης μόνο από το αυθεντικό - του e-shop

Ό,τι άλλο είναι ύποπτο.

3. Ελέγξτε το URL — οι απατεώνες αλλάζουν 1 γράμμα

Παράδειγμα: acs-courier.com → acs-couríer.com

4. Μη δίνετε κάρτα για “μικροπληρωμές”

Οι εταιρείες courier δεν ζητούν ποτέ πληρωμή 1–2 ευρώ για παράδοση.

5. Μην κάνετε αγορές ή tracking από δημόσιο Wi-Fi

6. Ενεργοποιήστε ειδοποιήσεις τραπεζών για κάθε συναλλαγή

7. Χρησιμοποιήστε εικονική κάρτα (virtual card) για online αγορές

Περιορίζει την έκθεση του πραγματικού λογαριασμού.

8. Μην εγκαθιστάτε εφαρμογές tracking από άγνωστους προγραμματιστές

Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την έξαρση των online αγορών και των παραδόσεων για να στήσουν στοχευμένες απάτες που μοιάζουν απόλυτα αληθινές. Με σωστή ενημέρωση, έλεγχο των ειδοποιήσεων και αποφυγή ύποπτων link, οι καταναλωτές μπορούν να προστατεύσουν δεδομένα, κάρτες και λογαριασμούς. Την περίοδο των γιορτών, η προσοχή είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ασφάλειας.