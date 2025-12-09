Στρατηγική-συμφωνία-για-την-παραγωγή-πυρομαχικών-μεγάλου-και-μεσαίου-διαμετρήματος-στην-Ευρώπη

Η ZVS Holding a.s., σλοβακική εταιρεία κατασκευής πυρομαχικών, στην οποία η σλοβακική κυβέρνηση κατέχει το 50% και ο όμιλος CSG το υπόλοιπο 50%, υπέγραψε πλαίσιο συμφωνίας με το Υπουργείο Άμυνας της Σλοβακίας για την προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου και μεσαίου διαμετρήματος, αξίας έως 58 δισ., για τα επόμενα επτά χρόνια.

Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα φιλόδοξο σχέδιο βάσει του οποίου η Σλοβακία επιδιώκει να καταστεί στρατηγικός προμηθευτής πυρομαχικών για τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι αγορές ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος SAFE, στο πλαίσιο του οποίου η Ε.Ε. έχει δημιουργήσει ένα ευνοϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών-μελών της.

Το ποσό της συμφωνίας αντιπροσωπεύει τον μέγιστο ενδεχόμενο όγκο πυρομαχικών που θα μπορούσαν να παραδοθούν τα επόμενα επτά χρόνια, βάσει της παραγωγικής δυναμικότητας πυρομαχικών της σλοβακικής αμυντικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτής αναμένεται ότι και αλλά ευρωπαϊκά κράτη θα συμμετέχουν, αποκτώντας έτσι ένα ευέλικτο και οικονομικά ευνοϊκό μηχανισμό για την προμήθεια πυρομαχικών.

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Σλοβακίας και Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Robert Kaliňák «η Σλοβακία έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια στρατηγικός παραγωγός πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η σλοβακική βιομηχανία πυρομαχικών συνεισφέρει σημαντικά στην ασφάλεια των κρατών-μελών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ενώ ταυτόχρονα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη μέσω φορολογικών εσόδων και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Συνεπώς, η Σλοβακία έχει την φιλοδοξία να γίνει ηγέτης στην προμήθεια πυρομαχικών μεγάλου και μεσαίου διαμετρήματος για τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τους προσφέρει έναν μοναδικό τρόπο προμήθειας μέσω του προγράμματος SAFE. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη με αρκετούς ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Σλοβακική Πρωτοβουλία Πυρομαχικών (Slovak Ammunition Initiative).»

Από την πλευρά του ο Jan Marinov, ο CEO του τομέα άμυνας του ομίλου CSG, δήλωσε πως «ο όμιλος CSG έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια μοναδική αλυσίδα παραγωγών πυρομαχικών με επίκεντρο τη Σλοβακία, η οποία διασφαλίζει αξιόπιστες προμήθειες για τους πελάτες μας, χάρη στην παραγωγή που πραγματοποιείται εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Χαιρετίζουμε τη Slovak Ammunition Initiative, η οποία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες των κρατών-μελών της ΕΕ και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε πλήρως σε αυτήν με τις δικές μας παραγωγικές δυνατότητες».

Ο Jakub Krchňavý, ο CEO της ZVS Holding a.s., πρόσθεσε πως «Η υπογραφή του πλαισίου συμφωνίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στη σύγχρονη ιστορία της ZVS Holding a.s». Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «χάρη στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει σημαντικά τις αμυντικές δυνατότητες και να αυξήσει τις δαπάνες για την ασφάλεια, ανοίγει ο δρόμος για σταθερές, διαφανείς, βιώσιμες και μακροχρόνιες προμήθειες ευρωπαϊκών πυρομαχικών. Η δέσμευση που αναλαμβάνουμε δεν είναι μόνο τεχνολογική και βιομηχανική, αλλά και κοινωνική, καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια της Ευρώπης ενώ ενισχύει τη σλοβακική αμυντική βιομηχανία και την απασχόληση στην περιοχή.»

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ZVS Holding a.s. θα γίνει προμηθευτής πυρομαχικών διαμετρήματος 155 mm για το πυροβολικό, πυρομαχικών διαμετρήματος 120 mm για άρματα και πυρομαχικών διαμετρήματος 30 mm για πυροβόλα, όχι μόνο για τη Σλοβακία, αλλά κυρίως για τα κράτη-μέλη της ΕΕ που δεν διαθέτουν δικές τους παραγωγικές δυνατότητες και αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε αποθέματα πυρομαχικών. Η Σλοβακία προσφέρει στα κράτη-μέλη της ΕΕ την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο πλαίσιο της συμφωνίας σε μορφή G2G (κυβέρνηση προς κυβέρνηση).

Τα πλεονεκτήματα του έργου περιλαμβάνουν μια διαφανή και απλή διαδικασία προμήθειας, σταθερές και ασφαλείς παραδόσεις πυρομαχικών από παραγωγή εντός Ευρώπης, κοινά πρότυπα πυρομαχικών για κράτη-μέλη, εκπτώσεις ανάλογα με τον όγκο των αγορών και, τέλος, τη δυνατότητα αξιοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE, το οποίο παρέχει μοναδικούς χρηματοδοτικούς όρους.

Η Σλοβακία αποτελεί στρατηγικό παγκόσμιο παραγωγό πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος, με την παραγωγή της να αντιστοιχεί ήδη στο 2% του ΑΕΠ της χώρας. Καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της σλοβακικής βιομηχανίας πυρομαχικών διαδραματίζει ο βιομηχανικός όμιλος CSG, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια κάθετοποιημένη αλυσίδα εταιρειών που παράγει τα διαφορετικά εξαρτήματα πυρομαχικών, με τον βασικό της κορμό να βρίσκεται στη Σλοβακία. Ο κύριος κρίκος αυτής της παραγωγικής αλυσίδας είναι η ZVS Holding a.s., που παράγει κυρίως πυρομαχικά 155 mm στη περιοχή Dubnica nad Váhom. Στην εταιρεία αυτή, η σλοβακική κυβέρνηση και ο όμιλος CSG κατέχουν από 50%.

Καθοριστικό στοιχείο της συμφωνίας είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, μέσω του οποίου τα κράτη-μέλη της ΕΕ μπορούν να λάβουν δάνεια με επιτόκιο 1% και περίοδο αποπληρωμής έως και 40 έτη, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν υφιστάμενα ή νέα αμυντικά προγράμματα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η προμήθεια πυρομαχικών, τα χερσαία ή τα αεροπορικά συστήματα άμυνας. Η Σλοβακία επιδιώκει να αντλήσει 2,3 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα SAFE, εκ των οποίων 38,5 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αγορά πυρομαχικών μεγάλου και μεσαίου διαμετρήματος για τις ανάγκες των Σλοβακικών Ενόπλων Δυνάμεων.