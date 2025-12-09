Συνέδριο-με-θέμα-τις-μεταρρυθμίσεις-στην-Κεφαλαιαγορά-από-τον-ΣΑΕΕ

Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Επιχειρηματικότητας (ΣΑΕΕ) διοργανώνει την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στην Αίγλη Ζαππείου, το συνέδριο «Κεφαλαιαγορά 2.0: Η Χρηματιστηριακή Μεταρρύθμιση στην Πράξη».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει την ηγεσία της ελληνικής χρηματοοικονομικής αγοράς σε μια κομβική στιγμή μετασχηματισμού.

Με το νέο πλαίσιο (Ν. 5193/2025), τις ενισχυμένες εποπτικές αρμοδιότητες και τη μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην οικογένεια της Euronext, η ελληνική κεφαλαιαγορά εισέρχεται σε μια νέα εποχή.

Το συνέδριο έρχεται να απαντήσει στο πώς οι θεσμικές αλλαγές μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις, επενδυτές και την οικονομία.

Κεντρικοί Χαιρετισμοί

Σίμος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος ΣΑΕΕ

Πρόεδρος ΣΑΕΕ Δρ. Βασιλική Λαζαράκου , Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος, Εuronext*

Διευθύνων Σύμβουλος, Εuronext* Εκπρόσωπος Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Ομιλητές

«Χρηματιστήριο Αθηνών 2.0: Νέες Ευκαιρίες για τις Επιχειρήσεις;»

Συντονιστής: Μάριος Μπαχάς, Διευθύνων Εταίρος, Δικηγορική Εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεργάτες

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Βουτεράκος, Senior Partner, Head of Banking, Finance & Capital Markets Group, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Senior Partner, Head of Banking, Finance & Capital Markets Group, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δρ. Άρις Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodea Investments, Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ)

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Prodea Investments, Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ) Κωνσταντίνα Νικολάου, Director Tax, EY Greece

«Προστασία Επενδυτών & Ελκυστικότητα της Αγοράς»

Συντονιστής: Δρ. Δημήτρης Τσιμπανούλης, Senior and Managing Partner, Τσιμπανούλης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Ομιλητές:

Νατάσα Στάμου , Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

, Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ιωάννα Βλάχου , Head of Legal Department, Πάτσης & Συνεργάτες

, Head of Legal Department, Πάτσης & Συνεργάτες Θεόδωρος Ρακιντζής, Partner, KG Law Firm

Partner, KG Law Firm Τάσος Ουρεϊλίδης, CEO & Συνιδρυτής, Xenios Blockchain Group

«ΧΑ και Euronext: Τι Αλλάζει Πρακτικά»

Συντονιστής: Ανέστης Ντόκας (Δημοσιογράφος)

Ομιλητές:

Βασίλης Καρατζάς , Σύμβουλος Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη*

, Σύμβουλος Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη* Νατάσα Στάμου, Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αντιπρόεδρος Β’, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πάρις Πάτσης , International Finance Controller ΠΑΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

, International Finance Controller ΠΑΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ευστράτιος Σαραντινός , CEO, Eθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ

, CEO, Eθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ Αγαμέμνων Κοτρόζος, CEO Εurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ

CEO Εurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ Χριστίνα Ταρνανίδου, Senior Partner στη Δικηγορική Εταιρεία Σαρδελάς Πέτσα, Αναπλ. Καθηγήτρια Εμπορικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήλωση του Προέδρου του ΣΑΕΕ, Σίμου Αναστασόπουλου

«Η μεταρρύθμιση της κεφαλαιαγοράς δεν είναι μια ακόμη νομοθετική αλλαγή· είναι μια στρατηγική επένδυση στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Στόχος είναι να δωθούν στις επιχειρήσεις περισσότερα εργαλεία ανάπτυξης, στους επενδυτές περισσότερη διαφάνεια και στη χώρα μεγαλύτερη αξιοπιστία. Καλούμε την επιχειρηματική κοινότητα να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη νέα εποχή και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανοίγονται.»

Πρόσκληση Συμμετοχής

Το συνέδριο απευθύνεται σε:

επιχειρηματίες και διοικήσεις εταιρειών,

θεσμικούς επενδυτές,

νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους,

στελέχη της αγοράς κεφαλαίου & fintech,

ακαδημαϊκούς και regulators.

Η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν πώς οι αλλαγές στην κεφαλαιαγορά θα επηρεάσουν τη στρατηγική, τη χρηματοδότηση και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.