Συνεδρίαση-του-ΚΥΣΕΑ-υπό-τον-πρωθυπουργό-σήμερα

Στις 11:30 συνεδριάζει σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν:
- Ο υπουργός Εξωτερικών
- Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
- Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
- Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
- Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
- Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
- Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr